Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুর-কুমিল্লা রুটে ১০ ঘণ্টা পর বাস চলাচল শুরু

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর-কুমিল্লা রুটে ১০ ঘণ্টা পর বাস চলাচল শুরু
বোগদাদ ও আইদি পরিবহনের বাস চলাচল শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বোগদাদ ও আইদি পরিবহনের শ্রমিকদের মারধর করে আহত করার ঘটনায় প্রায় ১০ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পরে চাঁদপুর-কুমিল্লা রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এর আগে আজ সকাল ৬টা থেকে এই রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। বেলা ৩টা থেকে আবার বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। তবে চাঁদপুর থেকে দেশের অন্যান্য রুটের বাস চলাচল বন্ধ হয়নি।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পরিবহনের মালিক, শ্রমিকসহ অংশীজনদের নিয়ে জরুরি সভা হয়। ওই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস চলাচল শুরু করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়।

এর আগে বুধবার (২০ মে) সকাল থেকে হাজীগঞ্জ পৌর এলাকার বলাখাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বাস থামানোর দাবিতে সড়কে আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা। তারা চাঁদপুর-কুমিল্লার মধ্যে চলাচলকারী দুটি পরিবহন বোগদাদ ও আইদি পরিবহনের বাস বলাখালে আটকে রাখে। তার ধারাবাহিকতায় রাত ৮টার দিকে থামানো বাসের শ্রমিকদের মারধর ও কয়েকটি বাসে ভাঙচুর চালায় স্থানীয় দুর্বৃত্তরা।

এদিকে এই ঘটনার পর দুটি পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে চাঁদপুর-কুমিল্লার মধ্যে বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয়। যার বাস্তব প্রতিফলন শুরু হয় বৃহস্পতিবার ভোর থেকে। পরিবহনগুলো বন্ধ থাকায় এই রুটের সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী এবং ওই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, দুটি পরিবহনের মালিকপক্ষ, পরিবহনের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা প্রশাসকের আহ্বানে জরুরি বৈঠক হয়।

সভা শেষে চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. এরশাদ উদ্দিন বলেন, ‘শ্রমিকদের মারধর করে আহত করার ঘটনায় ওই এলাকার লোকজন দুঃখ প্রকাশ করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হবে। ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠন করব। আর বলাখালে বাস থামানোর বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে ঈদ-পরবর্তী আরেকটি সভা করা হবে এবং তখন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।’

বিষয়:

কুমিল্লাচাঁদপুরবাসচাঁদপুর সদরজেলার খবরযাত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খরচাপাতি দিলে হালকাপাতলা করুম: আসামিকে দারোগা

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্য, ‘আগুন ধরে গিয়েছিল’ নেতানিয়াহুর মাথায়

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

আজ থেকেই ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু: শুভেন্দু

কমান্ডার ইন বিফ: নারায়ণগঞ্জের ‘ট্রাম্প মহিষ’ নিয়ে এবার এএফপির প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ