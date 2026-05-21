সোনাগাজীতে ছোট ফেনী নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
ফেনীর সোনাগাজীতে ছোট ফেনী নদী থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকালে উপজেলার চরমজলিশপুর ইউনিয়নের তালতলী জেলেপাড়া-সংলগ্ন নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সোনাগাজী মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির পরনে প্যান্ট ও টি-শার্ট ছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে সোনাগাজী ও দাগনভূঞা সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সৈয়দ মুমিদ রায়হান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

মুমিদ রায়হান বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ফেনী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

