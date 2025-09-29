Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের নেত্রী শামীমা পারভীন রত্না গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
শামীমা পারভীন রত্না। ছবি: সংগৃহীত
শামীমা পারভীন রত্না। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন রত্নাকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার রাতে সাতক্ষীরা শহরের পিটিআই মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সুলতানপুর এলাকার বাসিন্দা ও বর্ণমালা একাডেমির পরিচালক।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, চলতি বছরের ১১ জুনে হওয়া নাশকতা মামলার আসামি হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।

বিষয়:

খুলনা জেলাসাতক্ষীরাপুলিশগ্রেপ্তারসাতক্ষীরা সদরজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদ্‌যাপন

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদ্‌যাপন

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

সম্পর্কিত

বিমানবন্দর এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বিমানবন্দর এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ফরিদপুর বিভাগে নয়, ঢাকা বিভাগেই থাকতে চায় শরীয়তপুরবাসী

ফরিদপুর বিভাগে নয়, ঢাকা বিভাগেই থাকতে চায় শরীয়তপুরবাসী

সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের নেত্রী শামীমা পারভীন রত্না গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের নেত্রী শামীমা পারভীন রত্না গ্রেপ্তার

এসি বিস্ফোরণ: স্বামী-সন্তানের মৃত্যু, আরেক সন্তানসহ হাসপাতালের বেডে কারাচ্ছেন ইভা

এসি বিস্ফোরণ: স্বামী-সন্তানের মৃত্যু, আরেক সন্তানসহ হাসপাতালের বেডে কারাচ্ছেন ইভা