সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের নেত্রী শামীমা পারভীন রত্না গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন রত্নাকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার রাতে সাতক্ষীরা শহরের পিটিআই মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সুলতানপুর এলাকার বাসিন্দা ও বর্ণমালা একাডেমির পরিচালক।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, চলতি বছরের ১১ জুনে হওয়া নাশকতা মামলার আসামি হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।
