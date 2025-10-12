Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সাতক্ষীরা

তালায় আগাম শীতকালীন সবজি চাষে কৃষকের মুখে হাসি

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সবজির পরিচর্যা ও আগাছা দমনে কাজ করছেন কৃষক। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় আগাম শীতকালীন সবজি চাষে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার চাষের পরিধি বাড়িয়েছেন কৃষকেরা। এখন কোথাও চলছে বীজ বপন, আবার কোথাও সবজির পরিচর্যা ও আগাছা দমনের কাজ। এ বছর সবজির ভালো দাম পাওয়ায় আগাম ফসল বিক্রি করে দ্রুত স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এই অঞ্চলের চাষিরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৬৯০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির শীতকালীন সবজি এবং ১৬৫ হেক্টর জমিতে কপি (বাঁধাকপি, ফুলকপি) চাষ করা হয়েছে। কৃষি বিভাগ কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে।

শনিবার উপজেলার খলিলনগর, তালা সদর, মাগুরা ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকেরা মুলা, বেগুন, করলা, ঢ্যাঁড়স, পটোল, শিম, মিষ্টিকুমড়া, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, গাজর, লালশাক, পুঁইশাকসহ নানা প্রজাতির সবজি চাষ করেছেন। মৌসুমের শুরুতে সবজির দাম ভালো থাকায় কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে কয়েক গুণ।

খলিলনগর ইউনিয়নের মহান্দী গ্রামের কৃষক মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘সবজি চাষের ফলে আমাদের সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। এবার আমি এক বিঘা জমিতে আগাম বাঁধাকপি চাষ করেছি। এতে খরচ হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। আশা করছি, দাম ভালো থাকলে ১ লাখ টাকার মতো লাভ হবে।’

একই এলাকার কৃষক গফুর মোড়ল জানান, তিনি ২৫ কাঠা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর খরচ হয়েছে ২২ হাজার টাকার মতো। তিনি বলেন, ‘আরও কিছুদিন পর সবজি তোলা শুরু করব। সবকিছু ঠিক থাকলে এবার আমরা লাভবান হতে পারব।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা খাতুন কৃষকদের আগ্রহ বাড়ার কারণ হিসেবে বলেন, এ বছর আগাম শীতকালীন সবজি চাষ বেড়েছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আবাদ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

হাজিরা খাতুন জানান, আগাম শীতকালীন সবজিতে সাধারণত পোকামাকড় ও ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হয়। এ জন্য মাঠপর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন, যাতে ফসলের কোনো ক্ষতি না হয়।

কৃষি বিভাগ বলছে, আগাম চাষ করা সবজির দাম বাজারে তুলনামূলক ভালো থাকে। তাই কৃষকেরা মৌসুমের শুরুতে জমি প্রস্তুত করে বীজ বপন করছেন। এর ফলে তাঁরা একদিকে যেমন আর্থিকভাবে দ্রুত স্বাবলম্বী হচ্ছেন, তেমনি দেশের বাজারেও আগেভাগে আসছে শীতের সবজি। কৃষকেরা মনে করছেন, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে আরও বেশি লাভবান হতে পারবেন।

বিষয়:

সাতক্ষীরাতালাখুলনা বিভাগসবজিজেলার খবরকৃষক
