Ajker Patrika
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রংপুর

বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দুদিন পর থানায় ছেলের আত্মসমর্পণ

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দুদিন পর থানায় ছেলের আত্মসমর্পণ
বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর আত্মসমর্পণকারী ছেলে হাসানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের পীরগাছায় বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দুই দিন পর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন ছেলে হাসানুর রহমান (২২)। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে পীরগাছা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। এর আগে ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন হাসানুর।

এর আগে, শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার তাম্বুলপুর ইউনিয়নের চর তাম্বুলপুর মাস্টারপাড়া এলাকায় ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা মাহাবুর রহমান ওরফে মহুবার (৫৫) নিহত হন। নিহত মহুবার ওই এলাকার মৃত ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাসানুর রহমান প্রায় তিন মাস আগে বিয়ে করেন। তবে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না। শুক্রবার সকালে তাঁর শাশুড়িসহ কয়েকজন তাঁদের বাড়িতে আসেন। এ সময় হাসানুর তাঁর শাশুড়িকে বসতে ও খেতে বলেননি। এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়।

একপর্যায়ে বাবা মহুবার রহমান ছেলে হাসানুরকে তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বলতে এবং তাঁদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বলেন। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মহুবার রাগের মাথায় ছেলেকে থাপ্পড় দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হাসানুর পাশে থাকা ছুরি দিয়ে বাবার বুকে আঘাত করেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

শাশুড়ির সামনে চড়, ক্ষুব্ধ হয়ে ছুরিকাঘাতে বাবাকে হত্যাশাশুড়ির সামনে চড়, ক্ষুব্ধ হয়ে ছুরিকাঘাতে বাবাকে হত্যা

গুরুতর আহত মহুবারের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে স্বজনেরা তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর থেকে হাসানুর রহমানকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছিল। এর মধ্যে রোববার রাত ৯টার দিকে তিনি থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। আজ সোমবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতরংপুর জেলাহত্যাকাণ্ডহত্যাআত্মসমর্পণজেলার খবররংপুর বিভাগ
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