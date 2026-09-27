নামফলকে নিজের নাম দেখে ফলক উন্মোচন করেননি হাসনাত আবদুল্লাহ, আলোচনা-সমালোচনা

কুমিল্লার দেবিদ্বারে একটি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবনের নামফলকে নিজের নাম দেখে ফলক উন্মোচন করেননি কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তবে তিনি লাল ফিতা কেটে ভবনটির উদ্বোধন করেন এবং নামফলক পরিবর্তনের নির্দেশ দেন।
গত শনিবার বিকেলে দেবিদ্বার উপজেলার রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধনের সময় এ ঘটনা ঘটে।
রোববার ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। নেটিজেনদের একটি বড় অংশ প্রথাগত চাটুকারিতা ও ব্যক্তিপূজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘটনাটিকে ইতিবাচক ও দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। কিছু সমালোচক এটিকে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার কৌশল বলেও মন্তব্য করেছেন।
ভিডিওতে দেখা যায়, লাল ফিতা কেটে নবনির্মিত ভবনে প্রবেশের পর লাল কাপড়ে ঢাকা একটি ফলকের সামনে দাঁড়ান হাসনাত আবদুল্লাহ। কাপড়টি আলতো করে সরিয়ে ফলকে নিজের নাম দেখতে পান তিনি।
হাসনাত আবদুল্লাহ আয়োজকদের বলেন, জনগণের করের টাকায় নির্মিত কোনো সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনায় ব্যক্তিবিশেষের নাম ব্যবহারের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তিনি সমর্থন করেন না। জনপ্রতিনিধি বা নেতাদের আত্মপ্রচারের জন্য নামফলকে ব্যক্তির নাম ব্যবহার বন্ধের ওপর জোর দেন তিনি। ফলক উন্মোচন না করে সেটি পরিবর্তনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন তিনি।
স্থানীয় ও আয়োজক সূত্র জানায়, রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাসনাত আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠান শেষে নামফলক উন্মোচনের সময় ফলকে নিজের নাম খোদাই করা দেখতে পেয়ে তিনি আপত্তি জানান। পরে লাল ফিতা কেটে ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি।
রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবু সাঈদ বলেন, সংসদ সদস্যের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত নামফলকটি পরিবর্তন করে পুনঃস্থাপন করা হবে।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, জনগণের টাকায় উন্নয়নকাজ বাস্তবায়িত হয়। এসব নামফলকে জনপ্রতিনিধিদের নাম না রেখে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তি, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির তথ্য স্থান পেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক তথ্যও থাকতে পারে।
হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, নতুন বাংলাদেশে প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যক্তিপূজা বা আত্মপ্রচারের সংস্কৃতি দেখতে চান না তিনি। ভবিষ্যতে তাঁর নির্বাচনী এলাকার কোনো উন্নয়নমূলক কাজের ফলকে তাঁর নাম ব্যবহার না করতে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
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