বরিশাল বিএম কলেজের উপাধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক জাবের আহমেদ

বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের (বিএম) উপাধ্যক্ষ হলেন প্রফেসর কাজী জাবের আহমেদ। রাষ্ট্রপতির আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সরকারি কলেজ-২-এর উপসচিব এ এস এম শাহরিয়ার জাহান স্বাক্ষরিত রোববারের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। অধ্যাপক জাবের রোববার বিকেলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
জানা গেছে, প্রফেসর কাজী জাবের আহমেদ ১৮তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান) পদে সরকারি ফজলুল হক কলেজ চাখারে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ৮টি কলেজে বিভিন্ন পদে চাকরি করে অধ্যাপক পদে সর্বশেষ বিএম কলেজে কর্মরত ছিলেন।
উপাধ্যক্ষ পদে পদায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক জাবের আহমেদ বলেন, সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী বিএম কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় সচেতন থাকবেন।
প্রসঙ্গত, অধ্যাপক জাবের বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন, বরিশাল জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বরিশাল নগরের গোরস্থান রোডে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন।
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