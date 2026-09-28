নিখোঁজের কয়েক ঘণ্টা পর পুকুরে ভেসে উঠল মামা-ভাগনের লাশ

যশোরের চৌগাছায় পুকুরে ডুবে মামা-ভাগনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার মাগরিবের নামাজের আগে উপজেলার ফুলসারা ইউনিয়নের ফুলসারা ঢালীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুনুর রশীদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পানিতে ডুবে মারা যাওয়া দুই শিশু হলো—ফুলসারা ঢালীপাড়া গ্রামের আরিফ হোসেনের ছেলে আবু হুরায়রা (২) এবং যশোর সদর উপজেলার কাশিমপুর ইউনিয়নের রয়লাপুর গ্রামের আসাদুজ্জামান শান্তর ছেলে মাহমুদুল হাসান (২)।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে মামা আবু হুরায়রা ও ভাগনে মাহমুদুল বাড়ির পাশে একসঙ্গে খেলছিল। একপর্যায়ে তারা বাড়ির পেছনে প্রতিবেশী ওয়াজ্জেদ আলীর পুকুরে পড়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এদিকে ছেলেকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে নিজের ইজিবাইক চালিয়ে সেখানে যান মাহমুদুলের বাবা। বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে না পেয়ে স্বজন ও স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে গ্রামের লোকজন পুকুরে মাহমুদুলের মরদেহ ভাসতে দেখেন। তাঁরা সেটি উদ্ধার করার পরপরই আবু হুরায়রার মরদেহও পানিতে ভেসে ওঠে।
পরে স্বজনেরা দুজনকে উদ্ধার করে দ্রুত চৌগাছা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ডা. আনিসুজ্জামান হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
রংপুরের পীরগাছায় বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দুই দিন পর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন ছেলে হাসানুর রহমান (২২)। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে পীরগাছা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। এর আগে ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন হাসানুর...৭ মিনিট আগে
পাবনার সাঁথিয়ায় পাওনা টাকা ও ডিঙি নৌকায় ওঠাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় সাঁথিয়া পৌরসভার বোয়াইমারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে...২০ মিনিট আগে
কিশোর অপরাধ ও কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার ঠেকাতে চাঁদপুরের আট উপজেলায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩৭০ জনকে আটক করেছে জেলা পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর থেকে রাত পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের মাদক ও অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ...১ ঘণ্টা আগে
তিন ঘণ্টার তত্ত্বীয় পরীক্ষা ফি কোনো বিভাগে ৫০, কোথাও আবার ১০০ টাকা। ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি কোথাও ঘণ্টাপ্রতি ২০ টাকা, আবার কোথাও ১০০ টাকা। এই চিত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি)। অভিন্ন নীতিমালা না থাকায় এই বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষার ফরম পূরণ, মানোন্নয়ন পরীক্ষা এবং বিভিন্ন খাতে ইচ্ছেমতো আদায় করা হচ্ছে৭ ঘণ্টা আগে