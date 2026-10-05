অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, সিগারেটের আগুনে জখম যুবক; গ্রেপ্তার ৩

রংপুরের পীরগঞ্জে এক যুবককে অপহরণ করে বাড়িতে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবির অভিযোগ উঠেছে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া আটকে রাখার সময় সিগারেটের আগুন দিয়ে ওই যুবকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন অভিযুক্তকেও।
গ্রেপ্তাররা হলেন পীরগঞ্জ সদর এলাকার রাজা মিয়ার ছেলে জুয়েল মিয়া, সর্দারপাড়া এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে খোকন ও আনারুল ইসলামের ছেলে সাগর মিয়া।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার রাত ৮টার দিকে সোহেল রানা তাঁর চাচার ব্যবহৃত ব্যাটারিচালিত তিন চাকার ভ্যান নিয়ে সর্দারপাড়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। পীরগঞ্জ পৌরসভার ঈদগাহ মাঠের পেছনে পৌঁছালে আগে থেকে সেখানে অবস্থান করা তিন যুবক তাঁর পথরোধ করেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, এ সময় তাঁরা সোহেল রানার মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক তাঁকে অপহরণ করেন। পরে তাঁকে জুয়েল মিয়ার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়। সেখানে একপর্যায়ে সিগারেটের আগুন দিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করা হয়। এরপর সোহেলের পরিবারের কাছে মুঠোফোনে ৩০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।
রোববার দুপুরে কৌশলে বিষয়টি পুলিশকে জানান সোহেল রানা। এরপর তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয় পুলিশ। অবস্থান পরিবর্তন করায় তাঁকে শনাক্ত করতে সময় লাগে। পরে দিনভর অভিযান চালিয়ে সন্ধ্যায় পীরগঞ্জ পৌরসভার বালুয়াহাট এলাকা থেকে সোহেল রানাকে উদ্ধার করা হয়। একই সময় তিন অভিযুক্তকেও আটক করে পুলিশ।
এ ঘটনায় আজ সোমবার সোহেল রানা বাদী হয়ে পীরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হক বলেন, গ্রেপ্তার তিনজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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