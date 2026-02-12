গাইবান্ধা-১ আসনে ১০ কেন্দ্রে বিএনপি পেয়েছে ২১৮৪, জামায়াত ১২৪৭৭

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে ১০টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে ১২ হাজার ৪৭৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন জামায়াতের প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ২ হাজার ১৮৪ ভোট।
বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইফতার জাহান তুলি।
এর আগে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে একযোগে উপজেলার সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে।
উল্লেখ্য, এ আসনে ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মিলিয়ে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩টি।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে মোট ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৫,৫৫৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।৪ মিনিট আগে
পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের লোহাবৈ বরাদী সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রের একটি কক্ষ দখল করে দেদারসে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাময়িক বন্ধ থাকার পর ভোট গ্রহণ পুনরায় শুরু হয়।১৮ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।১৯ মিনিট আগে