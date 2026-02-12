Ajker Patrika
রংপুর

গাইবান্ধা-১ আসনে ১০ কেন্দ্রে বিএনপি পেয়েছে ২১৮৪, জামায়াত ১২৪৭৭

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ০৬
গাইবান্ধা-১ আসনে ১০ কেন্দ্রে বিএনপি পেয়েছে ২১৮৪, জামায়াত ১২৪৭৭

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে ১০টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে ১২ হাজার ৪৭৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন জামায়াতের প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ২ হাজার ১৮৪ ভোট।

বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইফতার জাহান তুলি।

এর আগে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে একযোগে উপজেলার সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে।

উল্লেখ্য, এ আসনে ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মিলিয়ে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩টি।

বিষয়:

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জগাইবান্ধা সদরভোটজেলার খবররংপুর বিভাগভোটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জ-২ আসনে ৪৪ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

হবিগঞ্জ-২ আসনে ৪৪ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

পিরোজপুরে দুই আসনে সাঈদীর দুই ছেলে এগিয়ে, একটিতে ধানের শীষ

পিরোজপুরে দুই আসনে সাঈদীর দুই ছেলে এগিয়ে, একটিতে ধানের শীষ

ভোটকেন্দ্রের কক্ষ দখল করে ব্যালটে সিল, সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

ভোটকেন্দ্রের কক্ষ দখল করে ব্যালটে সিল, সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

নরসিংদীর ৫ আসনের সবকটিতে ধানের শীষ এগিয়ে

নরসিংদীর ৫ আসনের সবকটিতে ধানের শীষ এগিয়ে