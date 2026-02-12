রংপুর-২ আসনে ৮০ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে এ টি এম আজহারুল

রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনে মোট ১৩৭টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী জামায়াত প্রার্থী এ টি এম আজহারুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭৯ হাজার ৫৯০ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের মোহাম্মদ আলী সরকার (বিএনপি) পেয়েছেন ৪৭ হাজার ৯৯৪ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।
ভোলা-১ (সদর) আসনের ১১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০০টির প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে রয়েছেন। তিনি গরুর গাড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ৮৮ হাজার ১৪৪ ভোট।৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনেই বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি।১১ মিনিট আগে
পটুয়াখালী জেলায় মোট চারটি সংসদীয় আসন রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী—পটুয়াখালী-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী-২ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি-সমর্থিত১৬ মিনিট আগে
নীলফামারীর চারটি সংসদীয় আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল এ তথ্য মিলেছে।২৯ মিনিট আগে