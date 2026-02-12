Ajker Patrika
রংপুর

রংপুর-২ আসনে ৮০ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে এ টি এম আজহারুল

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫৯
জামায়াতে ইসলামীর নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনে মোট ১৩৭টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী জামায়াত প্রার্থী এ টি এম আজহারুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭৯ হাজার ৫৯০ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের মোহাম্মদ আলী সরকার (বিএনপি) পেয়েছেন ৪৭ হাজার ৯৯৪ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

