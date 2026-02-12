Ajker Patrika
রংপুর

ভোট ও গণভোটের বাক্স একই হওয়ায় গণনায় বিলম্বের আশঙ্কা ডা. জাহিদের

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
ভোট ও গণভোটের বাক্স একই হওয়ায় গণনায় বিলম্বের আশঙ্কা ডা. জাহিদের
নবাবগঞ্জ উপজেলার মতিহারা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন ডা. জাহিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোট ও গণভোটের বাক্স একই হওয়ায় গণনায় বিলম্বের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর-৬ আসনের প্রার্থী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টায় নিজ নির্বাচনী এলাকা দিনাজপুর-৬ (নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট ও হাকিমপুর) আসনের নবাবগঞ্জ উপজেলার মতিহারা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। তবে একটি বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে—জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার একই বাক্সে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে ভোট গণনার সময় প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অনেকটা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’

নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বিএনপির এ নেতা বলেন, এখন পর্যন্ত পরিবেশ চমৎকার। এমন পরিবেশ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকলে মানুষ ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। বিশেষ করে নারী ও তরুণ ভোটারদের উপস্থিতি গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশি।

উল্লেখ্য, এই আসনে মোট ছয়জন প্রার্থী থাকলেও মূল লড়াই বিএনপি প্রার্থী ডা. জাহিদ ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আনোয়ারুল ইসলামের মধ্যে হবে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, পোস্টাল ব্যালট ছাড়া নবাবগঞ্জে ভোটার রয়েছেন ২ লাখ ৪ হাজার ৩৪৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ২ হাজার ৪৪২ জন ও নারী ১ লাখ ১ হাজার ৯০৩ জন এবং হিজড়া চারজন।

এই উপজেলায় ৭৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে স্থায়ী ভোটকক্ষ ৩৮৮টি আর অস্থায়ী ২২টি মিলে মোট ভোটকক্ষ ৪১০টি।

বিষয়:

দিনাজপুরনির্বাচননবাবগঞ্জ(দিনাজপুর)জাতীয় নির্বাচনরংপুর বিভাগবিরামপুরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

ভোটারের চাপ কম, ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট

ভোটারের চাপ কম, ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট

ঝালকাঠিতে জাল ভোটের চেষ্টা: নারীর দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা

ঝালকাঠিতে জাল ভোটের চেষ্টা: নারীর দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা

ভোলায় ধানের শীষ ও হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

ভোলায় ধানের শীষ ও হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা

ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা