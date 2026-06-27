Ajker Patrika
রংপুর

পীরগঞ্জে গ্রামীণ সড়কে কালভার্ট নির্মাণকাজের উদ্বোধন

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
পীরগঞ্জে গ্রামীণ সড়কে কালভার্ট নির্মাণকাজের উদ্বোধন
পীরগঞ্জের বড় আলমপুর ইউনিয়নের শিমুলবাড়ী এলাকায় গ্রামীণ সড়কে কালভার্ট নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে বড় আলমপুর ইউনিয়নের শিমুলবাড়ী এলাকায় গ্রামীণ সড়কে কালভার্ট নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে কালভার্ট নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও বড় আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী নাজমুল সাদ্দাত, ইউপি সদস্যসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অতিবৃষ্টিতে সড়কের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার মানুষের চলাচলে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষার্থী, কৃষকসহ সাধারণ মানুষকে ঝুঁকি নিয়ে বিকল্প পথে যাতায়াত করতে হতো।

উদ্বোধনকালে জেলা পরিষদ প্রশাসক সাইফুল ইসলাম বলেন, কালভার্ট না থাকায় এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তিতে ছিলেন। বিষয়টি জানার পর জরুরি ভিত্তিতে কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিএডিসির (নির্মাণ) অর্থায়নে প্রায় ৮ লাখ টাকার বেশি ব্যয়ে কালভার্টটি নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণকাজ শেষ হলে স্থানীয় মানুষের যাতায়াত সহজ হবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিষয়:

রংপুর জেলাসড়করংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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