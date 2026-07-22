Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪৫
পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত
নিহত সবুজ মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের পীরগঞ্জে চাল বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার খালাশপীর-নবাবগঞ্জ সড়কের টুকুরিয়া ইউনিয়নের টিওরমারী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সবুজ মিয়া (২৮) নামে মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। তিনি উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের বকুল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পীরগঞ্জ থেকে চালবোঝাই একটি ট্রাক্টর খালাশপীর-নবাবগঞ্জ সড়কের টুকুরিয়া ইউনিয়নের টিওরমারী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি মোটরসাইকেলকে অতিক্রম করার সময় ধাক্কা দেয়। এতে চালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে প্রথমে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর ডক্টরস ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার তিনি মারা যান।নিহত সবুজ মিয়া পেশায় একজন কলা ব্যবসায়ী ছিলেন।

পীরগঞ্জ থানার ওসি নজমূল হক বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। অভিযোগ পেলে সড়ক পরিবহন আইনে আইনে মামলা হবে।

বিষয়:

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