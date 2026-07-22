থানার পেছনের ঝোপঝাড় থেকে পরিত্যক্ত চায়না রাইফেল উদ্ধার

রাজধানীর মিরপুর মডেল থানার পেছনের ঝোপ থেকে একটি পরিত্যক্ত চায়না রাইফেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিটে মিরপুর মডেল থানা ভবনের পেছনের ঝোপঝাড়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় অস্ত্রটি দেখতে পেয়ে পুলিশ তা উদ্ধার করে।
ডিএমপির অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মিরপুর মডেল থানা সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি একটি জং ধরা চায়না রাইফেল। রাইফেলটির বাট নম্বর ২১৩৬। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গত ৬ মে বাহুবলের ইজ্জতনগর এলাকায় আশা এনজিওর মিরপুর ব্র্যাঞ্চে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সাঁড়াশি অভিযান চালায়।৫ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জে আদালত চলাকালে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ এর বিচারক মোঃ সুজন মিয়ার ছুড়ে দেওয়া পেপার ওয়েটের আঘাতে শিক্ষানবিশ নারী আইনজীবী সাবিহা সুলতানার মাথা ফেটে গেছে। বুধবারের এ ঘটনায় আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে; তদন্ত ও বিচার দাবি করেছে জেলা আইনজীবী সমিতি।৭ মিনিট আগে
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ১১ জন এবং রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে ২ জন।৮ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে চা-শ্রমিকদের দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি কার্যকর, কুরমা চা-বাগানের বকেয়া মজুরিসহ শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ এবং শ্রম অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে চা-শ্রমিকেরা।২০ মিনিট আগে