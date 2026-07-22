Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন এলাকায় দুটি সীমানাদেয়ালে ধস

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন এলাকায় দুটি সীমানাদেয়ালে ধস
পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন এলাকায় সীমানাদেয়ালে ধস। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন এলাকার ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের দুটি সীমানাদেয়াল ফের ধসে পড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই এলাকার উত্তর পাশের ছয়আনি খালের মধ্যে ওই সীমানাদেয়াল দুটি ধসে পড়ে। দেয়াল নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় এমন দুরবস্থা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগে ওই একই এলাকার ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি সীমানাদেয়াল খালের দিকে হেলে পড়ে। এ ছাড়া একই বছরের ৩০ জুন আরও একটি সীমানাদেয়াল ধসে পড়ে এবং তিনটি দেয়াল হেলে পড়ে। তিন বছরের ব্যবধানে ফের দেয়াল ধসে পড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

২০২৩ সালে এবিএম ওয়াটার কোম্পানি নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের এ সীমানাপ্রাচীরটি নির্মাণ করে। বন্দর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবে ভারী বৃষ্টিতে মাটি সরে গিয়ে সীমানাদেয়ালে ধসের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে পায়রা সমুদ্রবন্দরের ডেপুটি ডিরেক্টর মো. আজিজুর রহমান জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকৌশল বিভাগের নজরে এসেছে এবং তারা এটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। অতিবৃষ্টির কারণে দেয়ালের নিচের মাটি সরে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বর্ষা কমলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত এটি সংস্কার করা হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীসমুদ্রবন্দরবরিশাল বিভাগজেলার খবর
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