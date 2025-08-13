Ajker Patrika
পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ৯ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ব্যক্তিরা। আজ বুধবার লালমনিরহাটের পাটগ্রামে। ছবি: আজকের পত্রিকা
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে দুই শিশুসহ ৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে (পুশ ইন) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের বামনদল সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন করা হয়।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বিজিবি সদস্যরা জানিয়েছেন, সীমান্ত দিয়ে পাঠানো ব্যক্তিরা দাবি করেছেন, তাঁদের সবার বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার মঙ্গলহাটা কুন্দশী গ্রামে। তাঁদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রধান পিলার ৮৩৮ নম্বরের বুড়িমারী ইউনিয়নের বামনদল সীমান্ত দিয়ে ওই ব্যক্তিদের ঠেলে দেওয়া হয়। ভারতের কোচবিহার রাজ্যের ৯৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের বিএসবাড়ী ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের নিয়ে আসেন। ঠেলে পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে দুটি শিশু, তিনজন নারী ও চারজন পুরুষ রয়েছে। এ সময় অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল।

সকালে খবর পেয়ে ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বুড়িমারী ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রামবাসীর সহায়তায় স্থানীয় মাছির বাজার থেকে ওই ৯ জনকে আটক করেন।

আটক ব্যক্তিরা জানান, প্রায় ১০ বছর আগে অবৈধভাবে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। গুজরাটের শচীন এলাকায় হকার ব্যবসা করে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিলেন।

এ বিষয়ে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ৯ জনকে বিজিবি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। নাগরিকত্ব যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

সীমান্তলালমনিরহাটআটকবিএসএফবিজিবিপাটগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
