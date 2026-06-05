রংপুরের পীরগঞ্জে ৪৫০ ফুট পতাকা নিয়ে আর্জেন্টিনা সমর্থক গোষ্ঠীর শোভাযাত্রা

ফুটবলপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস আর প্রিয় দলের প্রতি ভালোবাসার অনন্য প্রকাশ ঘটেছে পীরগঞ্জে। আজ শুক্রবার বিকেলে আর্জেন্টিনা সমর্থক গোষ্ঠীর উদ্যোগে ৪৫০ ফুট দীর্ঘ পতাকা নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোভাযাত্রাটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
শোভাযাত্রায় শত শত আর্জেন্টাইন সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা আর্জেন্টিনার জার্সি পরিধান করে বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, ব্যানার নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। দীর্ঘ ৪৫০ ফুট পতাকাটি বহন করে সমর্থকেরা উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে বেড়ান, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
শোভাযাত্রাটি পীরগঞ্জের কেন্দ্রস্থল পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ওই স্থানে এসে শেষ হয়। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা প্রিয় দল আর্জেন্টিনা এবং বিশ্বখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসির প্রতি তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশ করেন।
আয়োজকদের মতে, ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে এবং প্রিয় দলের প্রতি সমর্থন জানাতে এই ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয়েছে। তাঁরা জানান, খেলাধুলা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে এবং তরুণ সমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে।
শোভাযাত্রা উপলক্ষে এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ এই আয়োজন উপভোগ করেন এবং অনেকেই দীর্ঘ পতাকা ও শোভাযাত্রার ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। আয়োজক সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন মাহমুদুল হাসান সোহেল, কাজল, পাপ্পু, জাকির, সানি প্রমুখ।
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে খালের দখল ও মাছ শিকারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে নারী-পুরুষসহ আটজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে খুঁটিকাটা-কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের সংক্রান্তির খাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।১ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে নবী হোসেন (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নের সাইসাঙ্গা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
যমুনা সেতুর ওপর এক বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচ থেকে সাতজন। দুর্ঘটনার পর সেতুর ঢাকামুখী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে উভয় প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নে টানা ৪১ দিন মসজিদে জামাতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করায় ৯ শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীকে বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নামাজ আদায়ে অংশ নেওয়া আরও ২৯ শিশু-কিশোরকে সম্মাননা ক্রেস্ট এবং ২ জনকে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।১১ মিনিট আগে