রংপুরে গৃহবধূ মিতু হত্যা: শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ, স্বামী গ্রেপ্তার

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর নগরীর বালাপাড়ায় শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের পর গৃহবধূ মিতু আক্তারকে (১৯) হত্যার অভিযোগে তাঁর স্বামী সোহান ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পলাতক থাকা সোহানকে শুক্রবার দিবাগত রাতে পঞ্চগড় জেলার মিলগেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর রংপুর নগরীর বালাপাড়া এলাকার নিজ ঘর থেকে মিতু আক্তারের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও, পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিতুর শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যা ঘটনাটিকে ভিন্ন দিকে মোড় দেয়। স্থানীয়রা দাবি করেন, নির্যাতনের পর মিতুকে হত্যা করে ঘটনাটি আত্মহত্যা হিসেবে সাজানো হয়েছে।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার তোফায়েল আহমেদ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোয়েন্দা তৎপরতায় স্বামী সোহানকে পঞ্চগড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রমতে, এ ঘটনায় নিহত মিতু আক্তারের বাবা মিনজুল ইসলাম চারজনকে আসামি করে ধর্ষণ ও হত্যা মামলা করেছেন।
উপপুলিশ কমিশনার বলেন, ‘আমরা ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখছি। মামলার প্রধান আসামি গৃহবধূর শ্বশুর রাজা মিয়াসহ অন্যদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’
রংপুর নগরীর বালাপাড়ায় শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের পর গৃহবধূ মিতু আক্তারকে (১৯) হত্যার অভিযোগে তাঁর স্বামী সোহান ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পলাতক থাকা সোহানকে শুক্রবার দিবাগত রাতে পঞ্চগড় জেলার মিলগেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর রংপুর নগরীর বালাপাড়া এলাকার নিজ ঘর থেকে মিতু আক্তারের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও, পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিতুর শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যা ঘটনাটিকে ভিন্ন দিকে মোড় দেয়। স্থানীয়রা দাবি করেন, নির্যাতনের পর মিতুকে হত্যা করে ঘটনাটি আত্মহত্যা হিসেবে সাজানো হয়েছে।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার তোফায়েল আহমেদ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোয়েন্দা তৎপরতায় স্বামী সোহানকে পঞ্চগড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রমতে, এ ঘটনায় নিহত মিতু আক্তারের বাবা মিনজুল ইসলাম চারজনকে আসামি করে ধর্ষণ ও হত্যা মামলা করেছেন।
উপপুলিশ কমিশনার বলেন, ‘আমরা ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখছি। মামলার প্রধান আসামি গৃহবধূর শ্বশুর রাজা মিয়াসহ অন্যদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’
বাগেরহাটের শরণখোলা থানার হাজতখানা থেকে এক আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আসাদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এসপি জানান, মাদক মামলায় আটক বাইজীদ নামের এক যুবক টয়লেটে যাওয়ার অজুহাতে দায়িত্বে থাকা পুলিশকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যান।২২ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় তুরাগ নদে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর আজ শনিবার তন্ময় নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে কালিয়াকৈরের বরইবাড়ি এলাকার তুরাগ নদের শাখা খালে ভেসে উঠে তন্ময় দাসের মরদেহ।৩৩ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় প্রতিবন্ধী এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ওই নারীর মা বাদী হয়ে নাসিরনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। এরপরই রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আসামি তিন...৩৫ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আনুমানিক ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোর আজ শনিবার সকালে উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনার শিকার হয়।৩৯ মিনিট আগে