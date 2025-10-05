Ajker Patrika
গৃহবধূকে গাছে বেঁধে স্বামী-সতিনের নির্যাতন, গ্রেপ্তার ১

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
সুপারিগাছের সঙ্গে বেঁধে নারীকে নির্যাতন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সুপারিগাছের সঙ্গে বেঁধে নারীকে নির্যাতন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছায় শেফালী বেগম নামের এক গৃহবধূকে গাছের সঙ্গে বেঁধে স্বামী-সতিনের নির্যাতনের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে অভিযান চালিয়ে উপজেলার কল্যাণী ইউনিয়নের তৈয়ব গ্রাম থেকে সতিন আমেনা খাতুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে শেফালী বেগমকে স্বামী-সতিনের নির্যাতনের ঘটনার ভিডিওফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, গত শুক্রবার রাতে তৈয়ব গ্রামে গৃহবধূ শেফালী বেগমকে স্বামী নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রথম স্ত্রী আমেনা বেগম মারধর করেন। এরপর মধ্যরাতে তাঁকে বাড়ির উঠানে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফের মারধর করা হয়। ভোররাতে ওই গৃহবধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। পরে গণমাধ্যমকর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে প্রতিবেশীরা গৃহবধূর হাতের বাঁধন খুলে দেন।  

ভুক্তভোগী গৃহবধূ আজকের পত্রিকাকে জানান, একই উপজেলার পাওটানা হাটের নিজতাজ গ্রামে তাঁর বাড়ি। ২০১৪ সালে নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তাঁকে নির্যাতন করতেন স্বামী ও সতিন আমেনা। এ কারণে তিনি তাঁর আত্মীয়ের কাছে প্রায় এক বছর ধরে আশ্রয়ে রয়েছেন। গত শুক্রবার রাতে তিনি স্বামীর বাড়িতে এলে নজরুল বলেন, তাঁকে তালাক দিয়েছেন। এ সময় তালাকের কাগজ দেখতে চাইলে তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করেন তাঁরা।  

নির্যাতনের ঘটনায় শেফালী বেগম ছয়জনকে আসামি করে একটি মামলা করেছেন।

মাহিগঞ্জ মেট্রোপলিটন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কুদ্দুস জানান, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। সে সঙ্গে অভিযুক্ত আমেনা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

