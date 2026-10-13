Ajker Patrika
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রংপুর

রংপুরে প্রাইভেট কার-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে প্রাইভেট কার-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১
দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের তারাগঞ্জে প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নোয়াব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের বালাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নোয়াব আলী ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার গোটাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মাইক্রোবাসের যাত্রী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে রংপুরগামী একটি মাইক্রোবাস বালাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে সেখানে রংপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গাড়ির পাঁচ যাত্রী আহত হন। স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে নোয়াব আলী মারা যান।

তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের একজন মারা গেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

রংপুর জেলাদুর্ঘটনাতারাগঞ্জসংঘর্ষরংপুর বিভাগ
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