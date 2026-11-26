পীরগঞ্জে গোপনে গৃহবধূর গোসলের ভিডিও ধারণ করে টাকা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার
রংপুরের পীরগঞ্জে গোপনে এক গৃহবধূর গোসলের দৃশ্য মুঠোফোনে ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবির অভিযোগে সৈকত আলী (২২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) উপজেলার ভেন্ডাবাড়ী ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার সৈকত ওই গ্রামের আশিকুর রহমানের ছেলে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী গৃহবধূর সঙ্গে সৈকতের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রায় পাঁচ মাস আগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এর জেরে মঙ্গলবার দুপুরে ওই গৃহবধূ বাড়ির ওয়াশরুমে গোসল করতে গেলে আগে থেকে সেখানে অবস্থান নিয়ে টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁর গোসলের দৃশ্য মুঠোফোনে ধারণ করেন সৈকত।
অভিযোগে বলা হয়, একই দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে সৈকত ওই গৃহবধূর বাড়ির সামনে গিয়ে ধারণ করা ভিডিওটি তাঁকে দেখান। ভিডিও মুছে ফেলার বিনিময়ে টাকা দাবি করেন তিনি। টাকা না দিলে ভিডিওটি ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী গৃহবধূ আজ বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) পীরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সৈকত আলীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ভেন্ডাবাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ পরিদর্শক খাইরুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত থাকলে তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’