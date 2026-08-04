বেরোবিতে শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষ: কারণ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটিকে।
আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
তদন্ত কমিটিতে জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মাসুদ রানাকে আহ্বায়ক এবং সদস্যসচিব করা হয়েছে সহকারী প্রক্টর মো. আব্দুল্লাহ-আল-মাহবুবকে। অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিজয় ২৪ হলের প্রভোস্ট মো. আমির শরীফ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. তানজিউল ইসলাম এবং রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. হারুন-আল-রশীদ এবং
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, ৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের লক্ষ্যে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজসহ সব তথ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে দ্রুত প্রতিবেদন দিতে কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উপাচার্য আরও জানান, প্রয়োজনবোধে কমিটি যে কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে এবং ঘটনার ভিডিও ফুটেজসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দেবে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার বিকেলে ছাত্রশিবির আয়োজিত ‘জুলুমের বিরুদ্ধে জুলাই’ শীর্ষক প্রদর্শনীতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড (জুডিশিয়াল কিলিং) হিসেবে উল্লেখ করা কয়েকজন নেতার ছবি প্রদর্শন ও তা অপসারণকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী উত্তেজনাকর অবস্থা চলে। এতে অন্তত ২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন গুরুতর আহতাবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সংঘর্ষের পরদিনও দুই সংগঠন একই স্থানে পৃথক কর্মসূচির ঘোষণা দিলে ক্যাম্পাসে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারির আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।
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