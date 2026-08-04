Ajker Patrika
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বাগেরহাট

বাগেরহাটে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
বাগেরহাটে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত
বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল গফফার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল গফফার (৮২) নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে বাগেরহাট-রূপসা পুরাতন মহাসড়কের উপজেলা মোড়-সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল গফফার মোল্লাহাট উপজেলার নতুন ঘোষগাতীর বড়ঘাট এলাকার মৃত রঞ্জু মাস্টারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফকিরহাটের আট্টাকী এলাকায় থাকতেন।

আব্দুল গফফারের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে শেখ আব্দুল গফফার ফকিরহাট ডাকবাংলার মোড় থেকে হেঁটে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। নিউচায়না ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেল তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফকিরহাট মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ভবতোষ কুমার বলেন, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল গফফারের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালকও আহত হয়েছেন।

বিষয়:

বাগেরহাটসড়ক দুর্ঘটনামুক্তিযোদ্ধাখুলনা বিভাগফকিরহাটজেলার খবরমোটরসাইকেল
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