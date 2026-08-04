Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
পীরগঞ্জে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহীন কৃষক, দিনমজুর ও অসহায় ৫০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহীন কৃষক, দিনমজুর ও অসহায় ৫০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের কাদিরাবাদ পাঁচমাথার মোড়ে এ সহায়তাসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন রংপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব। বিএনপি সব সময় সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে।’

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ।

মদনখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন টুকুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও খালাশপীর কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, মাই টিভির রংপুর জেলা প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান, পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি বখতিয়ার রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল করিম সরকার, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুজ্জামান শাহীন এবং উপকারভোগী মনোয়ারা বেগম ও আব্দুল ওহাব আলী।

সভা শেষে প্রধান অতিথি মো. সাইফুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহীন কৃষক, দিনমজুর ও নিম্নআয়ের ৫০০ জনের হাতে খাদ্য সহায়তার প্যাকেট তুলে দেন।

বিষয়:

সহায়তাইউনিয়ন পরিষদজেলার খবররংপুর বিভাগকৃষকপীরগঞ্জ (রংপুর)
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