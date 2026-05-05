Ajker Patrika
রংপুর

রংপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ২১: ১৩
প্রতীকী ছবি

রংপুরের বদরগঞ্জে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে এক যুবক মারা গেছেন। নিহত যুবকের নাম আরিফুল ইসলাম (৩০)। তিনি পৌর শহরের পাঠানপাড়া এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে। পেশায় ভ্যানচালক।

আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বিকেল ৪টার দিকে পৌর শহরে এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ জামাল হোসেন (২২) নামের কিশোর গ্যাংয়ের এক সদস্যকে আটক করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে বদরগঞ্জ থানা-পুলিশ জানায়, রংপুর আদালতে একটি মামলায় হাজিরা দিতে যান কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য মমিনুলসহ পাঁচজন। আদালতে যান একই মামলার কিশোর গ্যাংয়ের আরেক গ্রুপের ফিরোজ শাহ ওরফে মার্ডার ফিরোজ। আদালত চত্বরে তাঁর লোকজন মমিনুলের গ্রুপের ওপর হামলা চালান। এতে মমিনুলের নাক ফেটে যায়। আহত মমিনুলের লোক বাধা দিলে আরও দুজন আহত হন। সেখানে তাঁদের মীমাংসাও করে দেন মার্ডার ফিরোজ।

আদালত থেকে বদরগঞ্জে এসে আবারও সংঘর্ষ হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মমিনুল ও তাঁর লোকজন অস্ত্র নিয়ে ফিরোজ বাহিনীকে খুঁজতে থাকেন। মমিনুল ও তাঁর লোকজন তাঁদের খুঁজে না পেয়ে একপর্যায়ে ফিরোজের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালান। পরে ফিরোজসহ তাঁর গ্রুপের লোকজন মমিনুলের লোকজনকে খুঁজতে থাকেন।

বিকেল ৪টার দিকে বালুয়াভাটা মোড় এলাকায় পাঠানপাড়া গ্রামের ভ্যানচালক আরিফুলকে পেয়ে ছুরিকাঘাত করেন ফিরোজসহ তাঁর গ্রুপের লোকজন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত আরিফুলকে উদ্ধার করে বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক যাদোন্দ্রো নাথ মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আরিফুল ইসলামের বাবা রেজাউল ইসলাম বলেন, ‘আমার ছেলে ভ্যান চালায়। আম্বিয়ার মোড় নামক জায়গায় গেলে হঠাৎ মার্ডার ফিরোজের গ্রুপ এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়েছে। আমরা এর সঠিক বিচার চাই।’

বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জাহিদ সরকার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হাসপাতাল থেকে নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

