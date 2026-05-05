শাটল ট্রেনে পাথরে মাথা ফাটল চবি শিক্ষার্থীর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনে পাথরের আঘাতে ইসরাত ফাতেমা নামের এক ছাত্রী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে নগরীর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আহত ইসরাত ফাতেমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ট্রেনটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা অতিক্রম করার সময় হঠাৎ বাইরে থেকে একটি পাথর কে বা কারা ছুড়ে মারে। এতে ওই ছাত্রীর মাথা রক্তাক্ত হয়। একপর্যায়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি।
আহত শিক্ষার্থীর সহপাঠী মুনমুন বলেন, ‘ক্যান্টনমেন্ট পার হওয়ার পর কয়েকটি মাঠ আছে যেখানে সব সময় ছেলেরা খেলাধুলা করে, ওখানে ট্রেন আসতেই বাইরে থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। পাথরের আঘাতে ফাতেমার মাথা কেটে যায় এবং ফতেহাবাদ আসার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শাটল থেকে নেমে ওকে নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলে আসি।’
এ বিষয়ে চবি মেডিকেলের চিকিৎসক ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, ‘তাঁকে আহত অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও ব্যথায় তিনি কান্না করছিলেন। ক্ষতস্থানে একটি সেলাই লেগেছে। আমরা তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়েছি। এ ছাড়া ২৪ ঘণ্টা হোম অবজারভেশনে থাকার জন্য বলা হয়েছে।’
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রায় সময় এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। বিষয়টি একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
