Ajker Patrika
ঢাকা

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ২১: ৫৮
যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার
রাজধানীর তেজগাঁও ও যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তেজগাঁও ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তেজগাঁও বিভাগ এলাকার ৯২ জন এবং যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার ২৫ জন আসামি।

আজ মঙ্গলবার পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সোমবার দিনব্যাপী তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন থানার নিয়মিত অভিযানে ৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে তেজগাঁও থানা-পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৮ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ৬ জন, হাতিরঝিল থানা ৭ জন, আদাবর থানা ১১ জন, মোহাম্মদপুর থানা ৪৩ জন এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

অন্যদিকে একই দিনে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে একজন পুরোনো মামলার আসামি, ৩ জন গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এবং ২১ জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে ডিএমপি।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঅভিযানঅপরাধরাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে সরকারি ওষুধ বিক্রির সময় নারী আটক

ঝিনাইদহে সরকারি ওষুধ বিক্রির সময় নারী আটক

খুবিতে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হাবেরমাসের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সেমিনার

খুবিতে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হাবেরমাসের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সেমিনার

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

চবিতে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

চবিতে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন