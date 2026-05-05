যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর তেজগাঁও ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তেজগাঁও বিভাগ এলাকার ৯২ জন এবং যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার ২৫ জন আসামি।
আজ মঙ্গলবার পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সোমবার দিনব্যাপী তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন থানার নিয়মিত অভিযানে ৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে তেজগাঁও থানা-পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৮ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ৬ জন, হাতিরঝিল থানা ৭ জন, আদাবর থানা ১১ জন, মোহাম্মদপুর থানা ৪৩ জন এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
অন্যদিকে একই দিনে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে একজন পুরোনো মামলার আসামি, ৩ জন গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এবং ২১ জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে ডিএমপি।
ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় সরকারি ওষুধ বিক্রির সময় সালমা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে আটক করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের উদ্যোগে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইয়ুর্গেন হাবেরমাসের জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে ‘রিভিজিটিং দ্য সোসিও-পলিটিক্যাল লিগ্যাসি অব ইয়ুর্গেন হাবেরমাস ইন কনটেম্পোরারি বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।৯ মিনিট আগে
ঢাকার মতিঝিলে শাপলা চত্বরে ১৩ বছর আগে আজকের এ দিনে সংঘটিত সহিংস দমন-পীড়ন ও হত্যার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, বিচারসহ নিহত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে মানববন্ধন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা।১ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দুটি, পঞ্চগড়ের একটিসহ তিন হত্যা মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ তাঁকে জামিন দেন...১ ঘণ্টা আগে