Ajker Patrika
ঢাকা

তিন মামলায় জামিন পেলেন সাবেক রেলমন্ত্রী সুজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ২১: ৩৭
তিন মামলায় জামিন পেলেন সাবেক রেলমন্ত্রী সুজন
নূরুল ইসলাম সুজন। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দুটি, পঞ্চগড়ের একটিসহ তিন হত্যা মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ তাঁকে জামিন দেন।

জামিনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা সাজিয়া শারমিন ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল আমিন।

আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু সাংবাদিকদের বলেন, তিন মামলায় নূরুল ইসলাম সুজনের জামিন প্রশ্নে রুল যথাযথ ঘোষণা করে হাইকোর্ট জামিন দিয়েছেন।

এর আগে এই তিন মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন চেয়ে বিফল হয়ে পরে হাইকোর্টে আবেদন করেন নূরুল ইসলাম সুজন। পঞ্চগড়ের হত্যা মামলায় গত বছরের ৩১ জানুয়ারি ও যাত্রাবাড়ী থানার দুই মামলায় ১ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাঁর জামিন প্রশ্নে রুল জারি করেন।

বিষয়:

হত্যাজামিনমামলাহাইকোর্টবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ জেলার এসপিসহ ৩৯ কর্মকর্তার বদলি

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার পরও ৩-৬ মাসের মধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম ইরান

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

তামিলনাড়ুতে জিতলেন বিজয়ের গাড়িচালকের ছেলে, নিজ আসনে হার মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে একদিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে একদিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

চবিতে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

চবিতে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

তিন মামলায় জামিন পেলেন সাবেক রেলমন্ত্রী সুজন

তিন মামলায় জামিন পেলেন সাবেক রেলমন্ত্রী সুজন

শাটল ট্রেনে পাথরে মাথা ফাটল চবি শিক্ষার্থীর

শাটল ট্রেনে পাথরে মাথা ফাটল চবি শিক্ষার্থীর