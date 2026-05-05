তিন মামলায় জামিন পেলেন সাবেক রেলমন্ত্রী সুজন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দুটি, পঞ্চগড়ের একটিসহ তিন হত্যা মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ তাঁকে জামিন দেন।
জামিনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা সাজিয়া শারমিন ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল আমিন।
আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু সাংবাদিকদের বলেন, তিন মামলায় নূরুল ইসলাম সুজনের জামিন প্রশ্নে রুল যথাযথ ঘোষণা করে হাইকোর্ট জামিন দিয়েছেন।
এর আগে এই তিন মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন চেয়ে বিফল হয়ে পরে হাইকোর্টে আবেদন করেন নূরুল ইসলাম সুজন। পঞ্চগড়ের হত্যা মামলায় গত বছরের ৩১ জানুয়ারি ও যাত্রাবাড়ী থানার দুই মামলায় ১ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাঁর জামিন প্রশ্নে রুল জারি করেন।
রাজধানীর তেজগাঁও ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা–পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তেজগাঁও বিভাগ এলাকার ৯২ জন এবং যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার রয়েছেন ২৫ জন আসামি...১২ মিনিট আগে
ঢাকার মতিঝিলে শাপলা চত্বরে ১৩ বছর আগে আজকের এ দিনে সংঘটিত সহিংস দমন-পীড়ন ও হত্যার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, বিচারসহ নিহত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে মানববন্ধন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনে পাথরের আঘাতে ইসরাত ফাতেমা নামের এক ছাত্রী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে নগরীর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।৩৩ মিনিট আগে
রংপুরের বদরগঞ্জে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে এক যুবক মারা গেছেন। নিহত যুবকের নাম আরিফুল ইসলাম (৩০)। তিনি পৌর শহরের পাঠানপাড়া এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে। পেশায় ভ্যানচালক।৪০ মিনিট আগে