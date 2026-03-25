অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে রাসিকের অভিযান

রংপুর মহানগরীকে যানজটমুক্ত করতে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে অভিযান চালানো হয়েছে। আজ বুধবার রংপুর সিটি করপোরেশনের (রাসিক) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়ার রহমানের নেতৃত্বে নগরীর সিটিবাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
এ সময় সিটিবাজার এলাকার রাস্তা দখল করে ব্যবসা ফল, কাপড়সহ বিভিন্ন পণ্যের দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয় এবং কিছু পণ্য জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে নগরবাসীর চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে এমন সড়ক ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানানো হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়ার রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ঈদের আগে ফুটপাত ও রাস্তায় অবৈধভাবে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে সতর্ক করেন। এতে ব্যবসায়ীরা সাড়া না দেওয়ায় গত মঙ্গলবার থেকে সিটি করপোরেশন উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। এটি চলমান থাকবে।
শাহরিয়ার রহমান বলেন, ‘আমরা চাই নগরবাসীর চলাচলে যেন কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে। অভিযানের পর কোনো ব্যবসায়ী আবারও ফুটপাত-রাস্তা দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
