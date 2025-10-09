এক মাসে ১২টি ট্রান্সফরমার চুরি

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের পীরগাছায় একের পর এক চুরি হচ্ছে ইটভাটার বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার। ভাটার নৈশপ্রহরীদের বেঁধে রেখে খুলে নেওয়া হচ্ছে ট্রান্সফরমারের ভেতরের তামার কয়েল। এতে আতঙ্ক আর ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বিদ্যুৎগ্রাহকেরা।
গত এক মাসে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ১২টি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে পীরগাছা সদরের মেসার্স জুঁই ব্রিকস নামের ইটভাটা থেকে তিনটি ট্রান্সফরমার খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি ইটভাটার প্রহরীকে বেঁধে রেখে চোরেরা ট্রান্সফরমার খুলে তামার কয়েল নিয়ে যায়। প্রতিটি ট্রান্সফরমারের দাম প্রায় ৯০ হাজার টাকা, সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১০ লাখ টাকার বেশি।
মিতা ব্রিকসের নৈশপ্রহরী হোসেন আলী বলেন, ‘মুখোশধারী ৫-৬ জন লোক আমাকে বেঁধে ফেলে রেখে যায়। পরে দেখি ট্রান্সফরমারের কয়েল খুলে নিয়ে গেছে।’ একইভাবে জুঁই ব্রিকসের প্রহরী আইদুল ইসলাম বলেন, ‘রাত ৩টার দিকে ১০-১২ জন এসে আমাকে বেঁধে ফেলে। পরে তিনটি ট্রান্সফরমার খুলে কয়েল নিয়ে যায়।’
জানতে চাইলে ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম রনজু বলেন, ‘সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকলেও চোরেরা ক্যামেরার সরঞ্জাম খুলে নিয়ে গেছে। আমরা মামলা করেছি। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাই।’
এ বিষয়ে রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর পীরগাছা জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত কিছু ঠিকাদার এ ধরনের কাজে জড়িত থাকতে পারে। চুরি হওয়া ১২টি ট্রান্সফরমারের মধ্যে ৯টি গ্রাহকের এবং ৩টি বিদ্যুৎ অফিসের।’ পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোমেল বড়ুয়া বলেন, ‘এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
