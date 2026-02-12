Ajker Patrika
রংপুর

রংপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে দ্বিগুণের বেশি ভোটে হারালেন জামায়াতের রায়হান সিরাজী

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৮
অধ্যাপক রায়হান সিরাজী। ছবি: সংগৃহীত

রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও আংশিক রংপুর সিটি করপোরেশন) আসনে বেসরকারি ফলাফলে ভূমিধস বিজয় পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক রায়হান সিরাজী।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়—দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে রায়হান সিরাজী পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার ৮৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৪০৭ ভোট। অর্থাৎ, প্রায় ৮০ হাজার ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন রায়হান সিরাজী।

ভোট গণনা শেষে ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকায় উৎসবে মাতেন জামায়াতের সমর্থকেরা। বিভিন্ন স্থানে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা মিছিল, স্লোগান ও আনন্দের মাধ্যমে বিজয় উদ্‌যাপন করেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এই রায় রংপুর-১ আসনের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ ও গণনা সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ ভোটাররাও।

বিষয়:

বিএনপিরংপুররংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
