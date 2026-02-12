রংপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে দ্বিগুণের বেশি ভোটে হারালেন জামায়াতের রায়হান সিরাজী

রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও আংশিক রংপুর সিটি করপোরেশন) আসনে বেসরকারি ফলাফলে ভূমিধস বিজয় পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক রায়হান সিরাজী।
প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়—দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে রায়হান সিরাজী পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার ৮৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৪০৭ ভোট। অর্থাৎ, প্রায় ৮০ হাজার ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন রায়হান সিরাজী।
ভোট গণনা শেষে ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকায় উৎসবে মাতেন জামায়াতের সমর্থকেরা। বিভিন্ন স্থানে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা মিছিল, স্লোগান ও আনন্দের মাধ্যমে বিজয় উদ্যাপন করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এই রায় রংপুর-১ আসনের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ ও গণনা সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ ভোটাররাও।
চার দশক পর আবারও রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ১,৬৯,৭৮৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।৩ মিনিট আগে
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।১২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৬ মিনিট আগে