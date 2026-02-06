Ajker Patrika
পীরগঞ্জে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে দুর্ঘটনায় দুজন নিহত, আহত ৭

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
দুর্ঘটনাকবলিত একটি ট্রাক। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের পীরগঞ্জে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও সাতজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে পীরগঞ্জ থানাধীন পীরগঞ্জ পেট্রলপাম্পের সামনে বগুড়া থেকে রংপুরগামী মহাসড়কের রংপুরমুখী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি ট্রাক আরেকটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে দুটি ট্রাকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে রাস্তার ওপর পড়ে থাকে। ঠিক ওই সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা যাত্রীবাহী হানিফ পরিবহনের একটি বাস বিকল ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনায় বাসে থাকা রাহিমা আক্তার মুন্নি (৩৫) ঘটনাস্থলে নিহত হন। তিনি গাজীপুর জেলার বাসিন্দা। এ ছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুরের হারাগাছ এলাকার আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে বড়দরগাহ হাইওয়ে থানা ও রংপুর রিজিয়নের পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। পরে মহাসড়ক থেকে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে নেওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বড়দরগাহ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

বগুড়াদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
