Ajker Patrika
কুমিল্লা

তিতাসের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই

হোমনা (উপজেলা) প্রতিনিধি
তিতাসের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার ভিটিকান্দি ইউনিয়নের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৫টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানমালিকদের দাবি, অগ্নিকাণ্ডে ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

যেসব দোকান পুড়ে গেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মো. হান্নান মিয়ার মুদিদোকান, মো. সুমন মিয়ার মুদিদোকান, মো. বাতেন মিয়ার মুদিদোকান, মনির মিয়া ও ফারুক মিয়ার মুরগির দোকান, আবদুল হালিমের মুরগির দোকান, আবদুল আলিমের মুদিদোকান, ডা. মো. ইউসুফ মিয়ার ফার্মেসি, দিলীপ দাসের আসবাবের দোকান, মো. মোস্তফার হার্ডওয়্যারের দোকান, মো. নুরু মিয়ার মেশিনারি দোকান, মো. মনির হোসেনের মুদিদোকান এবং আলাউদ্দিন মিয়ার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান। সেই সঙ্গে আরও কিছু দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, হান্নান মিয়ার মুদিদোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুন লাগার পর প্রথমে এলাকাবাসী আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।

পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হলে হোমনা থেকে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে দোকানগুলো সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

হোমনা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহ আলম খান বলেন, ‘দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হই। তবে টিনের ঘর হওয়ায় এর আগেই ঘরগুলো পুড়ে যায়। শটসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।’

বিষয়:

কুমিল্লাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যুদ্ধে যেভাবে জেতার পরিকল্পনা করছে ইরান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

তিতাসের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই

তিতাসের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই

মেঘনার তীরে নির্বাচনী জনসভা: আজ মেহেন্দীগঞ্জে আসছেন জামায়াতের আমির

মেঘনার তীরে নির্বাচনী জনসভা: আজ মেহেন্দীগঞ্জে আসছেন জামায়াতের আমির

নকশা ছাড়াই ভবন নির্মাণ, অ্যাংকর ছাড়া রড বাঁধাই

নকশা ছাড়াই ভবন নির্মাণ, অ্যাংকর ছাড়া রড বাঁধাই

রাজশাহী-৩: চেয়ারম্যান-মেম্বারদের হাতে ভোটের ‘চাবি’

রাজশাহী-৩: চেয়ারম্যান-মেম্বারদের হাতে ভোটের ‘চাবি’