ধানখেতে মিলল বৃদ্ধার লাশ

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ধানখেত থেকে আবেদা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার পাটগ্রাম পৌরসভার বেংকান্দা নাউয়ারপাড়া স্লুইসগেটের রাস্তার পাশে ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

আবেদা খাতুন ওই এলাকার মৃত সিরাতল হকের স্ত্রী।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে নিজের ঘরে ঘুমাতে গিয়েছিলেন আবেদা খাতুন। সকালে তাঁকে ঘরে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সকাল ৮টার দিকে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে বৃদ্ধার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, ৭ থেকে ৮ বছর আগে স্টোক করেছিলেন আবেদা। সেই থেকে তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবারের অজান্তে প্রায়ই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন। পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা তাঁকে খুঁজে বাড়িতে আনতেন। গতকাল রাতভর বৃষ্টির সময় ঘর থেকে বের হয়ে যান তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, বৃষ্টিতে রাস্তায় পা পিছলে ধানখেতে পড়ে গিয়ে নাক-মুখ কাদায় বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, বৃদ্ধ নারী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে পরিবার জানায়। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

লালমনিরহাটপাটগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগলাশ
