Ajker Patrika

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

শিপুল ইসলাম, রংপুর 
আশরাফুল হক। ছবি: সংগৃহীত
আশরাফুল হক। ছবি: সংগৃহীত

তিন দিন আগে অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে রেখে প্রবাসী বন্ধু জরেজ মিয়ার সঙ্গে ঢাকা যান কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হক। এর পর থেকে স্ত্রী লাকী বেগম আশরাফুলকে ফোন করলে তাঁর বন্ধু জরেজ ফোন রিসিভ করতেন। আশরাফুলের খোঁজ করলে তিনি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছেন বলে জানাতেন। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে ভাইয়ের সঙ্গে বদরগঞ্জ থানায় যান লাকী বেগম। সেখানে জানতে পারেন, ঢাকায় স্বামী আশরাফুল হকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বারবার মূর্ছা যান।

আশরাফুল হকের বাড়ি রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার হাইকোর্ট এলাকায় নীল রঙের ড্রামের ভেতরে আশরাফুলের ২৬ টুকরা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

খুন হওয়া আশরাফুল হকের শ্যালক আব্দুল মজিদ বদরগঞ্জ থানার সামনে জানান, আশরাফুল তাঁর বাবাকে রংপুরে একটি হাসপাতালে রেখে মঙ্গলবার মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজের সঙ্গে ঢাকায় যান। গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় আশরাফুল তাঁর স্ত্রী লাকী বেগমের সঙ্গে শেষ কথা বলেন। এরপর আর যোগাযোগ হয়নি। তাই তাঁরা আজ বিকেলে বদরগঞ্জ থানায় জিডি করতে আসেন। এখানে এসে জানতে পারেন, আশরাফুল হককে ঢাকায় খুন করা হয়।

আব্দুল মজিদ বলেন, ‘গতকাল বিকেলে আমার বোনের সঙ্গে কথা হয় আশরাফুলের। তখন তিনি বলেছেন, ‘‘বাবা হাসপাতালে, রিলিজ দেবে, টাকাপয়সা দিছি। বাবাক নিয়া আইসো।’’ এটাই শেষ কথা। এরপর থাকি আশরাফুলকে কল দিলে তাঁর বন্ধু জরেজ ধরে, আর বলে, “আশরাফুল ব্যস্ত আছে, কালেকশনে গেছে।”’

গলা থেকে পা ২৬ টুকরা লাশ, মুখে দাড়ি, আঙুলের ছাপে মিলল পরিচয়গলা থেকে পা ২৬ টুকরা লাশ, মুখে দাড়ি, আঙুলের ছাপে মিলল পরিচয়

আব্দুল মজিদ বলেন, ‘আজ দুপুরে ফোন দিলে ফের জরেজ ফোন ধরে। কিন্তু আশরাফুলকে দেয় না। এ জন্য বোন জরেজের স্ত্রীর কাছে যান। জরেজের স্ত্রী তাঁকে ফোন দিলে আশরাফুলের ফোন ধরে না কেন জানতে চাইলে জরেজ বলে, আশরাফুলের ফোন ড্রেনে কুড়ায় পাইছে। এরপর বোনসহ থানায় আসি। এসে শুনি তাঁকে খুন করছে। তাঁর লাশ উদ্ধার হইছে ঢাকায়। এ কথা শোনার পর আমার বোন তো পাগল হয়ে গেছে। আমরা হত্যাকারীর বিচার চাই।’

হাইকোর্টের পাশে নীল রঙের দুটি ড্রাম, একটিতে চাল, আরেকটিতে খণ্ডিত লাশহাইকোর্টের পাশে নীল রঙের দুটি ড্রাম, একটিতে চাল, আরেকটিতে খণ্ডিত লাশ

বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আতিকুর রহমান বলেন, ‘নিহত আশরাফুল হকের স্ত্রী ও স্বজনেরা থানায় এসেছিল। তাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার তথ্য নিয়েছি। সেগুলো দিয়ে ওসি রমনা, শাহবাগকে সহযোগিতা করছি। এ ঘটনায় ঢাকাতে মামলা হচ্ছে। নিহতের পরিবার সেখানে যাচ্ছে।’

আশরাফুল হক হিলি থেকে কাঁচামাল কিনে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় পাইকারি বিক্রি করতেন। তাঁর বন্ধু জরেজ মিয়া শ্যামপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবার। তিনি মালয়েশিয়া ছিলেন। দেশে আশার পর আশরাফুল হকের সঙ্গে ঘুরতেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাহাসপাতালজেলার খবররংপুর বিভাগব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ও গাইবান্ধা প্রতিনিধি
লিমন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
লিমন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহমানের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসীর (৪৪) খোঁজে তাঁর মেয়ের বাসায় সিলেটেও গিয়েছিলেন লিমন মিয়া (৩৫)। আবদুর রহমানের মেয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) শিক্ষার্থী। নগরের নয়াবাজার খাদরা এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। তখন তাসমিন নাহার লুসী মেয়ের বাসায় ছিলেন।

সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) একজন পুলিশ পরিদর্শক জানান, ৫ নভেম্বর রাতে লিমন বিচারকের মেয়ের বাসায় গিয়ে ঝামেলার চেষ্টা করেন এবং মা-মেয়েকে চরম বিরক্ত করেন। পরে শাবি শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের সদস্যরা পুলিশে খবর দেন। শাবির প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা লিমনকে ধরে পুলিশের কাছে তুলে দেন। বিচারকের স্ত্রী-মেয়ের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি এবং বিচারককেও জানাতে দেননি মা-মেয়ে। পরে পুলিশ লিমনকে এসএমপি আইনের ৮৯ ধারায় চালান করে। পরদিন লিমনের পরিবারের সদস্যরা সিলেটে গিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে লিমন নিজেকে সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য বলে পরিচয় দেন।

আজকের পত্রিকাকে শাবির প্রক্টর মো. মুখলেসুর রহমান বলেন, ‌৫ নভেম্বর রাতের ঘটনা। তখনই লিমনকে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়। বাকি কার্যক্রমের বিষয়ে পুলিশ বলতে পারবে।

জিডির তদন্ত কর্মকর্তা জালালাবাদ থানার এসআই প্রণব রায় বলেন, ‘জিডির আগে লিমন তাসমিন নাহার লুসী ও তাঁর মেয়েকে উত্ত্যক্ত করেছিল। ওই দিন আমি ডিউটিতে ছিলাম। পরে আমরা তাকে ধরে কোর্টে চালান করি। পরদিন ম্যাডাম জিডি করেন। লিমন কখন কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বের হয়ে রাজশাহী গেছে, আমরা তা জানি না।’

জানা গেছে, লিমনের বাড়ি গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায়। লিমনের প্রতিবেশী রাজু মিয়া বলেন, সাবেক ইউপি মেম্বার এ এইচ এম সলেমান শহীদের তৃতীয় ছেলে লিমন (৩২)। সলেমান শহীদ ফুলছড়ি উপজেলা বিএনপির সাংগঠিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। লিমন সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরি করতেন। ১০ বছর আগে চাকরি চলে যায়। এর পর থেকে তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছিলেন লিমন। সেই বউও চলে যায়।

আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহমানের বাসায় ঢুকে তাঁর নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করেন লিমন। বেলা ৩টার দিকে নগরের ডাবতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্পার্ক ভিউ নামের দশতলা ভবনের পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন বিচারক। এ সময় বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসীও আহত হন। হামলাকারী লিমন মিয়াও আহত হয়েছেন। তাঁরা দুজনই রাজশাহী হাসপাতালে আছেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবারও পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত সোয়া ১০টার দিকে বিমানবন্দর গোলচত্বরসংলগ্ন প্রবেশগেট ও সেন্টার পয়েন্ট ইউনিমাট মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিস্ফোরণের স্থানের আশপাশে জর্দার স্টিলের কৌটা ও তারকাঁটা পড়ে আছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ জনতা আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের বিআরটি উড়ালসেতুর ওপর দিয়ে উত্তরার দিকে একটি ট্রাক যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে ট্রাক থেকে তিনটি ককটেল বিমানবন্দরের গেটে মেরে চলে যায়।

কুমিল্লার লাকসামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার শ্যালক কক্সবাজার থেকে বিমানবন্দরে আসছে। সে সৌদি যাবে। তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিমানবন্দরে এসেছিলাম।’

আনোয়ার আরও বলেন, ‘বিমানবন্দর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাপা পিঠা খাচ্ছিলাম। হটাৎ করে বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ হলো। আর ককটেলের ভেতরে থাকা তারকাঁটা এসে আমার হাত ও পায়ে লাগে।’

ককটেল বিস্ফোরণের সময় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গেটে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন এপিসি চন্দ্র শেখর মণ্ডল। তিনি বলেন, হঠাৎ করে উড়ালসেতুর ওপর থেকে তিনটি ককটেল মেরে কে বা কারা যেন পালিয়ে গেছে। এতে কেউ আহত হননি।

এ বিষয়ে ডিএমপির বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাসলিমা আক্তার বলেন, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য পটকা ফোটানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে বিমানবন্দর গোলচত্বরসংলগ্ন শাহজালালে প্রবেশপথের মূল গেটে গত মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এতে মোহাম্মদ মুজাহিদ (২৫) নামের এক আনসার সদস্য আহত হয়েছিলেন।

বিষয়:

ককটেলঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগবিস্ফোরণশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিএসসিসির সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। ছবি: সংগৃহীত
ডিএসসিসির সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তাঁর বোন শাহানা হানিফ ও তাঁদের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, শাহানা হানিফ ও সাঈদ খোকন ‘সাইদ খোকন প্রপার্টিজ লিমিটেড’-এর বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে লেনদেনের মাধ্যমে লেয়ারিং প্রক্রিয়ায় অবৈধ অর্থ ছদ্মবৃত্ত করেন। সিটি ব্যাংক পিএলসি, এক্সিম ব্যাংক পিএলসি এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি—এই তিন ব্যাংকের মোট সাতটি অপারেটিভ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা স্থানান্তর ও লেনদেন করা হয়।

দুদকের ভাষ্য, শাহানা হানিফ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নিজের পেশা, আয় এবং পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। তাঁর ভাই সাঈদ খোকন, যিনি সরকারি কর্মচারী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর ম্যানেজার মো. রাজু আহমেদের সঙ্গে যোগসাজশে এই অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।

তদন্তে জানা যায়, সিটি ব্যাংক পিএলসির বনানী লেকভিউ শাখা, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বনানী শাখায় শাহানা হানিফ ও সাইদ খোকন প্রপার্টিজ লিমিটেডের নামে একাধিক সঞ্চয়ী, এসএনডি ও এফডিআর হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে বারবার অর্থ স্থানান্তর করে মানি লন্ডারিং সংঘটিত হয়।

দুদক জানিয়েছে, এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাঈদ খোকন, শাহানা হানিফ ও সাঈদ খোকন প্রপার্টিজের ম্যানেজার মো. রাজু আহমেদের নামে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অপরাধ করেছেন।

বিষয়:

মেয়রডিএসসিসিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাঈদ খোকনদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

বাফুফের সহসভাপতি নাসেরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। ছবি: সংগৃহীত
নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি, ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর (মহুল) বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে ১০-১২ জনের একটি দল ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ নিরাপত্তাকর্মীর।

বাড়ির নিরাপত্তাকর্মী হাসান জনি বলেন, মাগরিবের আজানের সময় অজ্ঞাত পরিচয়ের ১০-১২ জন হঠাৎ বাড়ির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে। দুজন ভেতরে গলিতে প্রবেশ করে বাড়ির প্রধান ফটকের ভেতরে থাকা তিনটি মোটরসাইকেল, চেয়ার, সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করে এবং তাঁকে মারধর করে। বাড়ির মধ্যে আরেকটি ফটক ভেতর থেকে তালা লাগানো থাকায় মূল ভবনে প্রবেশ করতে পারেনি হামলাকারীরা।

নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর পরিচালিত জাহেদী ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী তবিবুর রহমান লাবু বলেন, নাসের শাহরিয়ারের পরিবারের সবাই ঢাকায় থাকে। বাড়িতে তেমন কেউ থাকে না বলে বাড়ির নিরাপত্তাব্যবস্থা বর্তমানে শিথিল রয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ ১০-১২ দুর্বৃত্ত বাড়িতে প্রবেশ করে ভাঙচুর করে।

ঝিনাইদহ-বাফুফে-২

তবিবুর রহমান লাবু জানান, নাসের শাহরিয়ার চিকিৎসার জন্য বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। লাবু বলেন, ‘তাঁর (নাসের) সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ঘটনাটি শুনে আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তাদের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি।’

বিষয়:

ঝিনাইদহসংসদ সদস্যখুলনা বিভাগঝিনাইদহ সদরবাফুফেআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা