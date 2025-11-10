Ajker Patrika

পীরগাছায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
রংপুরের পীরগাছায় কৈকুড়ী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আমজাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পীরগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম আকন্দের নেতৃত্বে গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বকশির দীঘি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ১৩ নভেম্বর লকডাউন সফল করার লক্ষ্যে নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোমেল বড়ুয়া গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সরকারবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে লকডাউন বাস্তবায়নে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে আমজাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এ বিষয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

পীরগাছাপুলিশগ্রেপ্তারযুবলীগজেলার খবররংপুর বিভাগ
এলাকার খবর
