Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
পীরগঞ্জে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত
বিআরডিবির উদ্যোগে উপজেলা অডিটোরিয়ামে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘উন্নয়নের অভিযাত্রায় পল্লী হবে সমৃদ্ধ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রংপুরের পীরগঞ্জে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) উদ্যোগে উপজেলা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সুমন আহমেদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ফজলুল কবির, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক এবং উপজেলা জামায়াতের আমির মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব, বিআরডিবির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যরা অংশ নেন।

এর আগে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বিষয়:

রংপুর জেলাউন্নয়নজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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