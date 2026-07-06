পীরগঞ্জে পুলিশে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ২

রংপুরের পীরগঞ্জে পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) পদে চাকরি দেওয়ার নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পীরগঞ্জ থানা-পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মিঠাপুকুর উপজেলার তেঁতুলিয়া ফরিদপুর এলাকার আবু বক্করের ছেলে মিজানুর রহমান ও গাইবান্ধা জেলার কুলবন্দি এলাকার তৌহিদুল ইসলামের ছেলে হোসাইন মোহাম্মদ জিম।
এ বিষয়ে পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, ‘আসামিদের গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল রাতে থানায় মামলা রুজু হয়েছে। চাকরির নামে কোনো ব্যক্তি বা দালালের কাছে অর্থ লেনদেন করবেন না। প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করবেন।’
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