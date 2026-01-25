বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না পোশাকশ্রমিক আলমের

রংপুরের কাউনিয়ায় ট্রাকচাপায় আশরাফুল আলম নয়ন (৪০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের হলদিবাড়ি রেলগেট পল্লী বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আশরাফুল আলম নয়ন উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের ভূতছাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে এবং তিনি ঢাকায় পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে কাউনিয়া থানার এসআই মোকছেদ আলী জানান, আশরাফুল আলম রোববার দুপুরে উপজেলা সদর থেকে বাজার করে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন।
পথে হলদিবাড়ি রেলগেট এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে একটি মালবোঝাই ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে সড়কের ওপর পড়েন। পরে ট্রাকটি চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।
আশরাফুলের চাচা মিজানুর রহমান বলেন, তাঁর ভাতিজার তিনটি মেয়ে রয়েছে। তিনি সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে কাজ করে সংসারের ব্যয় বহন করতেন। কর্মস্থলে ছুটি নিয়ে আশরাফুল শুক্রবার বাড়িতে আসেন।
রোববার দুপুরে উপজেলা সদর মার্কেটে গরুর গোশত ও সবজি কিনে বাড়ি ফেরার পথে রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে বেপরোয়া গতির ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি।
এ বিষয়ে কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে মালবোঝাই ট্রাকের চাপায় আশরাফুল নামের একজন মারা গেছেন। ঘটনার পর চালক ও চালকের সহকারী পালিয়ে গেছেন। ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সড়ক আইনের মামলা রুজু হয়েছে।
সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার এবং তাঁর স্বামী মোশাররফ হোসেন সরদারের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১৭ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২১ বছর পর চট্টগ্রামের মাটিতে ফিরে চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিয়ে সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপি ও বাবা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত চট্টগ্রামকে ঘিরে স্মৃতিকাতর হলেন তিনি। বিএনপি ক্ষমতায় এলে চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে২৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে বিএনপির সমাবেশের মিছিলের ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে সাইদুল ইসলাম চিশতী (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে। এ ছাড়া সমাবেশে ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির১ ঘণ্টা আগে
তানিশা বেগম জুলাই অভ্যুত্থানে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ রিটনের মেয়ে। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের ২২ নম্বর গ্রামে তাদের বাড়ি। বর্তমানে শিশুটি হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পাশের একটি কক্ষে ভর্তি রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে