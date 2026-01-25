রাজবাড়ী আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান, গ্রেপ্তার ৫

রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার আদালত চত্বর থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানান রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান।
আটক ব্যক্তিরা হলেন জনি, পরশ, মুঞ্জিল, তাইস ও সাজ্জাদ।
ওসি জিয়াউর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন মামলার আসামি রাজবাড়ী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. শাহিন শেখ বিদেশে যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হন।
তাঁর মামলার হাজিরা থাকায় পুলিশ তাঁকে আদালতে নিয়ে আসে। এ সময় আদালত চত্বরে নেতা-কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে আটক করেছে।
ওসি আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা মামলা রয়েছে এবং আইনি কার্যক্রম চলমান আছে।
নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলা সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মু্ক্তি না হওয়ার ঘটনায় বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারকে (এসপি) তাঁদের দাপ্তরিক নম্বরে ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রোববার একাধিক বিদেশি নম্বর থেকে তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন করে গালাগাল১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নতুন ভবনের আটতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে নাজমিন আক্তার (২০) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি হাসপাতালটির মেডিসিন বিভাগে ভর্তি ছিলেন। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আলমডাঙ্গা উপজেলার যুগিরহুদা গ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার বিকেল সাড়ে ৫টায় এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১৩ জন আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ওই গ্রামে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে১ ঘণ্টা আগে
পাবনা-১ (সাঁথিয়া) আসনে শুরু হয়েছিল নতুন রাজনৈতিক হাওয়া। সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী, আওয়ামী লীগের সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদকে নিয়ে শুরু হয়েছিল নানা জল্পনাকল্পনা। তবে আজ রোববার তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে