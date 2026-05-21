Ajker Patrika
রংপুর

একের পর এক ইজিবাইক ছিনতাই: ইউএনও-ওসির কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ

মিঠাপুকুর, (রংপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ১৭: ২২
প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে চালককে কুপিয়ে বা হত্যা করে রিকশা-ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা। অথচ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপই নেই। এই অবস্থায় রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রংপুরের মিঠাপুকুরে উপজেলা পরিষদ ও থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন রিকশা-ভ্যানচালক ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কর্মীরা।

আন্দোলনকারীরা জানান, গত এক মাসে উপজেলার বিভিন্ন সড়কে চালকদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করে একাধিক রিকশা-ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার রাতে উপজেলা সদরের কৃষ্ণপুর রাস্তায়। চার থেকে পাঁচজন তরুণ খবির উদ্দীন নামের এক চালককে কুপিয়ে তাঁর ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মাত্র এক মাস আগে তিনি ইজিবাইকটি কিনেছিলেন। এই অবস্থার প্রতিকার ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে উপজেলা পরিষদ এবং থানা ঘেরাও করেছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাসুম বিল্লাহ ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের পক্ষে সাঈদি বক্তব্য দেন। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. পারভেজ ও উপপুলিশ পরিদর্শক নুর আলম বক্তব্য দেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে অপরাধ দমন ও গ্রামীণ সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডহত্যানিরাপত্তাভ্যানমিঠাপুকুররিকশারংপুর বিভাগবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনছিনতাই
