একের পর এক ইজিবাইক ছিনতাই: ইউএনও-ওসির কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ

প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে চালককে কুপিয়ে বা হত্যা করে রিকশা-ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা। অথচ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপই নেই। এই অবস্থায় রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রংপুরের মিঠাপুকুরে উপজেলা পরিষদ ও থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন রিকশা-ভ্যানচালক ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কর্মীরা।
আন্দোলনকারীরা জানান, গত এক মাসে উপজেলার বিভিন্ন সড়কে চালকদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করে একাধিক রিকশা-ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার রাতে উপজেলা সদরের কৃষ্ণপুর রাস্তায়। চার থেকে পাঁচজন তরুণ খবির উদ্দীন নামের এক চালককে কুপিয়ে তাঁর ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মাত্র এক মাস আগে তিনি ইজিবাইকটি কিনেছিলেন। এই অবস্থার প্রতিকার ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে উপজেলা পরিষদ এবং থানা ঘেরাও করেছেন তাঁরা।
আন্দোলনকারীদের পক্ষে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাসুম বিল্লাহ ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের পক্ষে সাঈদি বক্তব্য দেন। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. পারভেজ ও উপপুলিশ পরিদর্শক নুর আলম বক্তব্য দেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে অপরাধ দমন ও গ্রামীণ সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।
প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলমকে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এক বছরের চুক্তিতে তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।৬ মিনিট আগে
কোরবানির ঈদে রাজধানীকে দ্রুততম সময়ে বর্জ্যমুক্ত করতে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। দুই সিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তাঁরা। বর্জ্য অপসারণের পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণ, কোরবানির বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং নাগরিক সেবা নিশ্চিত...২৪ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ২০২৫ সালের নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর এমপিও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন শিক্ষকেরা।৩০ মিনিট আগে