Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় বিএনপি অফিসের ভেতরে গুলি, ২ যুবদল সদস্য গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় বিএনপি অফিসের ভেতরে গুলি, ২ যুবদল সদস্য গুলিবিদ্ধ
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরের লবণচরা থানাধীন পুটিমারী বাজার এলাকায় পূর্বশত্রুতার জেরে যুবদলের দুই সদস্যকে গুলি করে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) বেলা আনুমানিক ১টা ৪০ মিনিটে পুটিমারী বাজার-সংলগ্ন বিএনপি অফিসের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন পুটিমারী বাজার কমিটির সভাপতি ও যুবদল সদস্য মাসুম বিল্লাহ (৩৫) এবং জাহিদ (৩৫)। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তাঁরা সার্জারি ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় মাসুম বিল্লাহ ও জাহিদ বিএনপি অফিসে বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকটি থানার একাধিক মামলার আসামি হিসেবে পরিচিত পারভেজ (৩৪) সেখানে প্রবেশ করেন। পূর্বশত্রুতার জেরে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন পারভেজ। এতে মাসুম বিল্লাহর বাঁ পায়ে ও জাহিদের ডান হাতের বাহুতে গুলি লাগে। গুলির ঘটনায় ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে লবণচরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। গুলিবিদ্ধ মাসুম পুটিমারী বাজার কমিটির সভাপতি ও বিএনপির সহযোগী সংগঠন যুবদলের সদস্য বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন তিনি।

বিষয়:

গুলিখুলনা জেলাগুলিবিদ্ধখুলনা বিভাগযুবদলখুলনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম ওয়াসার নতুন এমডি জানে আলম

চট্টগ্রাম ওয়াসার নতুন এমডি জানে আলম

অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণ লক্ষ্যমাত্রা দুই সিটির

অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণ লক্ষ্যমাত্রা দুই সিটির

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট