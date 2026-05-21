খুলনায় বিএনপি অফিসের ভেতরে গুলি, ২ যুবদল সদস্য গুলিবিদ্ধ

খুলনা নগরের লবণচরা থানাধীন পুটিমারী বাজার এলাকায় পূর্বশত্রুতার জেরে যুবদলের দুই সদস্যকে গুলি করে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) বেলা আনুমানিক ১টা ৪০ মিনিটে পুটিমারী বাজার-সংলগ্ন বিএনপি অফিসের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন পুটিমারী বাজার কমিটির সভাপতি ও যুবদল সদস্য মাসুম বিল্লাহ (৩৫) এবং জাহিদ (৩৫)। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তাঁরা সার্জারি ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় মাসুম বিল্লাহ ও জাহিদ বিএনপি অফিসে বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকটি থানার একাধিক মামলার আসামি হিসেবে পরিচিত পারভেজ (৩৪) সেখানে প্রবেশ করেন। পূর্বশত্রুতার জেরে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন পারভেজ। এতে মাসুম বিল্লাহর বাঁ পায়ে ও জাহিদের ডান হাতের বাহুতে গুলি লাগে। গুলির ঘটনায় ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে লবণচরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। গুলিবিদ্ধ মাসুম পুটিমারী বাজার কমিটির সভাপতি ও বিএনপির সহযোগী সংগঠন যুবদলের সদস্য বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন তিনি।
