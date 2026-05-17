রংপুরে হামে প্রাণ গেল আরও এক শিশুর, মৃত্যু বেড়ে ৫

রংপুরে হামের প্রকোপ কমছে না। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ মৃত শিশুকে নিয়ে বিভাগে হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচে। একই সঙ্গে রংপুর বিভাগজুড়ে এখন পর্যন্ত ৬০ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।
আজ রোববার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডের বিশেষ ফোকাল পারসন ডা. আ ন ম তানভীর চৌধুরী।
তানভীর চৌধুরী জানান, শনিবার দিবাগত শেষ রাতে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তিরত ৯ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়। হামের পাশাপাশি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিল শিশুটি। এর আগে একটি অপারেশনও হয়েছিল বলে জানান তিনি।
ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ভর্তির পর গত ১০ মে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওই শিশু ঠাকুরগাঁও শহরের বাসিন্দা মাহবুব হোসেনের মেয়ে।
এর আগে হাম নিয়ে এই হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে মৃত্যু হয় নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার ১১ মাস বয়সী এক শিশুর। তার আগে লালমনিরহাটের হারাটি গ্রামের রাকিব মিয়ার ৯ মাস বয়সী ছেলে ও কুড়িগ্রাম উলিপুরের সবুজ মিয়ার ২২ মাসের ছেলে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সর্বপ্রথম মৃত্যু হয় লালমনিরহাট সদরের রিয়াজুল ইসলামের ৭ মাস বয়সী ছেলের।
রংপুর বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, রংপুর বিভাগে ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত ১১৬ জনের পরীক্ষায় ৬০ জনের হাম ও ৬ জনের রোবেলা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৯ জন, নীলফামারীতে ১০, রংপুরে ৫, দিনাজপুর ৪, ঠাকুরগাঁও ৪, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩ জন, পঞ্চগড়ে দুইজন, লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা একটি করে শিশু হামে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।
অন্যদিকে গতকাল শনিবার সকাল ৯টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত রংপুর বিভাগের জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে ওয়ার্ড ও বহির্বিভাগে ভর্তি হয়েছে ২৩ জন। এ নিয়ে এই বিভাগে এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ১৩৮ জন। চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ১ হাজার ৬৩ জন। ভর্তি আছে ৬৫ জন।
রংপুর বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ওয়াজেদ আলী বলেন, ‘এখন পর্যন্ত রংপুর বিভাগে পরিস্থিতি ভালো আছে। আমরাও সতর্ক আছি। কর্মীরা মাঠে কাজ করছেন। হামের উপসর্গ দেখা মাত্রই হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে কী হবে বলা যাচ্ছে না।’
বান্দরবান সদর উপজেলার বাঘমারা বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৫০টি দোকান ও বসতঘর পুড়ে গেছে। রোববার ভোর ৪টার দিকে জেলার জামছড়ি ইউনিয়নের বাঘমারা বাজারে এই ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
বরগুনার বেতাগী উপজেলার বিষখালী নদীতে একটি বড় আকৃতির ধূসর বর্ণের ডলফিন ধরা পড়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার বেতাগী ফেরিঘাট সংলগ্ন বিষখালী নদীতে স্থানীয় এক জেলের বড়শিতে প্রায় ২০ কেজি ওজনের ডলফিনটি ধরা পড়ে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সাজিদের মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের বাকেরগঞ্জে পুলিশের উপস্থিতিতে গ্রেপ্তার আসামি লায়ন নিলয় পারভেজের ওপর ছাত্রদল, যুবদলের নেতা-কর্মীরা হামলা করেছেন। এ সময় আসামিকে গালিগালাজ ও ভিডিও ধারণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে