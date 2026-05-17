Ajker Patrika
বরগুনা

বিষখালী নদীতে বড়শিতে ধরা পড়ল ২০ কেজির ডলফিন

বেতাগী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
বিষখালী নদীতে বড়শিতে ধরা পড়ল ২০ কেজির ডলফিন
জেলের বড়শিতে ধরা পড়েছে ডলফিন। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার বেতাগী উপজেলার বিষখালী নদীতে একটি বড় আকৃতির ধূসর বর্ণের ডলফিন ধরা পড়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার বেতাগী ফেরিঘাট সংলগ্ন বিষখালী নদীতে স্থানীয় এক জেলের বড়শিতে প্রায় ২০ কেজি ওজনের ডলফিনটি ধরা পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন বেতাগী ফেরিঘাট সংলগ্ন বিষখালী নদীতে কয়েকজন জেলে মাছ ধরেন। গতকাল সন্ধ্যায় নদীর মাঝামাঝি এলাকায় একটি বড় আকৃতির ডলফিন (শুশুক) বড়শিতে আটকে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসুক মানুষ ডলফিনটি দেখতে ফেরিঘাটে ভিড় করে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুমন পাটনী বলেন, সন্ধ্যায় ফেরিঘাটে গিয়ে দেখি জেলেদের বড়শিতে একটি ডলফিন ধরা পড়েছে। প্রথমে অনেকে এটিকে শনাক্ত করতে পারছিল না। এই সময়ের মধ্যে ডলফিনটি মারা যায়। পরে কয়েকজন সেটিকে নিয়ে চলে গেছে।

জেলে জলিল মৃধা বলেন, ‘ডলফিনটি বড়শিতে আটকে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পানিতে ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ পরে দুর্বল হয়ে পড়লে তীরে আনা হয়।’

বেতাগী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাদ্দাম হোসেন বলেন, বড়শিতে ডলফিন ধরা পড়ায় বিষয়টি আমি ফেসবুকে দেখেছি। পরে কী হয়েছে তা জানি না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।

বিষয়:

বরগুনাবরিশাল বিভাগবেতাগীডলফিনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

বান্দরবানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল ৫০ দোকান ও বসতঘর

বান্দরবানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল ৫০ দোকান ও বসতঘর

রংপুরে হামে প্রাণ গেল আরও এক শিশুর, মৃত্যু বেড়ে ৫

রংপুরে হামে প্রাণ গেল আরও এক শিশুর, মৃত্যু বেড়ে ৫

রাজধানীর শনির আখড়ায় মোটরসাইকেলে অটোরিকশার ধাক্কায় যুবক নিহত

রাজধানীর শনির আখড়ায় মোটরসাইকেলে অটোরিকশার ধাক্কায় যুবক নিহত

এমপিকে কটূক্তির মামলা: থানায় আসামির ওপর ছাত্রদল-যুবদলের হামলার অভিযোগ

এমপিকে কটূক্তির মামলা: থানায় আসামির ওপর ছাত্রদল-যুবদলের হামলার অভিযোগ