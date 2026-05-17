Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর শনির আখড়ায় মোটরসাইকেলে অটোরিকশার ধাক্কায় যুবক নিহত

ঢামেক প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ১৪: ৩৬
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী শনির আখড়া এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় সাজিদ হাসান (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি ফার্মগেটে আল মদিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পথচারী মো. সোহান গুরুতর আহত অবস্থায় সাজিদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসক সাজিদকে মৃত ঘোষণা করেন।

পথচারী মো. সোহান জানান, সকালে শনির আখড়া দিয়ে কলেজে যাওয়ার সময় একটি অটোরিকশা পাশে থাকা মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে দেখেন তিনি। এতে ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেলচালক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

নিহত সাজিদের বাবা মো. সোলাইমান জানান, তাঁদের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায়। বর্তমানে কদমতলী মিরাজনগরে থাকেন। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে সাজিদ ছিলেন মেজ। ফার্মগেটে অফিসের উদ্দেশে প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন সাজিদ। এর কিছুক্ষণ পর মোবাইলে দুর্ঘটনার খবর শুনতে পান। এরপর হাসপাতালে ছেলের মরদেহ দেখতে পান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সাজিদের মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগ
বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

