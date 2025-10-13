Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ছাত্রদলের দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে পৌর শহরে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন পথচারী বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিরা পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব জীবন হামিদ এবং ছাত্রদল কর্মী শ্রাবণ ও শুভ পক্ষের মধ্যে কয়েক দিন ধরে মেয়ে বন্ধু নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গতকাল সন্ধ্যায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরে আবারও দ্বিতীয় দফায় পূর্ব চৌরাস্তায় দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পীরগঞ্জ থানার দায়িত্বরত উপপরির্দশক আব্দুল হালিম জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওছাত্রদলপুলিশসংঘর্ষজেলার খবরপীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি