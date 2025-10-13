ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ছাত্রদলের দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।
গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে পৌর শহরে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন পথচারী বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিরা পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব জীবন হামিদ এবং ছাত্রদল কর্মী শ্রাবণ ও শুভ পক্ষের মধ্যে কয়েক দিন ধরে মেয়ে বন্ধু নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গতকাল সন্ধ্যায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরে আবারও দ্বিতীয় দফায় পূর্ব চৌরাস্তায় দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পীরগঞ্জ থানার দায়িত্বরত উপপরির্দশক আব্দুল হালিম জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ছাত্রদলের দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।
গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে পৌর শহরে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন পথচারী বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিরা পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব জীবন হামিদ এবং ছাত্রদল কর্মী শ্রাবণ ও শুভ পক্ষের মধ্যে কয়েক দিন ধরে মেয়ে বন্ধু নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গতকাল সন্ধ্যায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরে আবারও দ্বিতীয় দফায় পূর্ব চৌরাস্তায় দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পীরগঞ্জ থানার দায়িত্বরত উপপরির্দশক আব্দুল হালিম জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ২২ লাখ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করায় ২৭ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের মোট ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় সাততলা থেকে নিচে পড়ে আহত হওয়া এক কর্মচারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শওকত ওসমান নামের ওই কর্মচারী মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রদল দুই দফা দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। আজ সোমবার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য (উপ-উপাচার্য) অধ্যাপক এম এয়াকুব আলীর কাছে স্মারকলিপি দেন সংগঠনের নেতারা।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগের ৫৪তম ব্যাচের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীদের ওপর র্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে একই বিভাগের ৫৩তম ব্যাচের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে