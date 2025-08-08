Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

নীলফামারী ও কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৪৬
প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আরাফাত হোসেন ওরফে লাভলু মিয়া (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার কিশোরগঞ্জ থানায় এ-সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার লাভলু মিয়া নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই কাছারিপাড়ার আতাউর রহমানের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে নীলফামারী গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।

নীলফামারী জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ পরিদর্শক মো. আক্তার হোসেন বলেন, কিশোরগঞ্জের একটি প্রতারক চক্র গত বছর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে মুন্সিগঞ্জের কিছু মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে। চক্রটি আরাফাত ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস নামে ফেসবুক আইডি এবং বিভিন্ন ইমো নম্বর ব্যবহার করে ৭ জনের কাছ থেকে ৮২ লাখ ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়।

এ ঘটনায় প্রতারণার শিকার মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার সাতকাহনিয়া গ্রামের ফরহাদ সরকার কিশোরগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতারক চক্রটি কানাডার ভিসা দেবে বলে ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে বিভিন্ন বিকাশ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে ৮২ লাখ ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে মামলা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জনীলফামারীগ্রেপ্তারপ্রতারকআত্মসাৎরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

পাহাড়সম প্রত্যাশার পথে ভুল আর বাধা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সম্পর্কিত

জোর করে শিক্ষকের পদত্যাগ, বছরজুড়ে আছেন খেয়ে না খেয়ে

জোর করে শিক্ষকের পদত্যাগ, বছরজুড়ে আছেন খেয়ে না খেয়ে

ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

ড্যাবের নির্বাচন কাল

ড্যাবের নির্বাচন কাল