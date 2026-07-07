কাপ্তাইয়ে অতিবর্ষণে গাছ উপড়ে ও পাহাড়ধসে সড়ক বন্ধ, খোলা হয়েছে ১৮ আশ্রয়কেন্দ্র

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে টানা অতিবর্ষণে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে গাছ উপড়ে পড়ে এবং পাহাড় ধসের কারণে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের বালুচরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
কাপ্তাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাহমুদুল হাসান রুবেল, স্থানীয় ইউপি সদস্য মোহাম্মদ সরোয়ার এবং প্রত্যক্ষদর্শী কাপ্তাই উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব হাসান বাবু জানান, সোমবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির ফলে একটি বড় গাছ উপড়ে সড়কের ওপর পড়ে। একই সঙ্গে পাহাড়ের মাটি ধসে সড়ক ঢেকে যাওয়ায় উভয় দিকের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
খবর পেয়ে কাপ্তাই ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় গাছ ও মাটি অপসারণের কাজ শুরু করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এবং স্থানীয়রা যৌথভাবে সড়ক সচল করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রায়হানুল ইসলাম। এ সময় কাপ্তাই থানার ওসি শেখ মাহমুদুল হাসান রুবেল, সহকারী তথ্য কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে টানা বর্ষণে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পাহাড়ধসে কয়েকটি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে।
ইউএনও মো. রায়হানুল ইসলাম জানান, জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে ১৮টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আসা মানুষের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
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