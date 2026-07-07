Ajker Patrika
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শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে ভারতীয় মদসহ গ্রেপ্তার ১

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
নালিতাবাড়ীতে ভারতীয় মদসহ গ্রেপ্তার ১
ভারতীয় মদসহ আটক হাসমত আলী হাসু। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ভারতীয় মদসহ হাসমত আলী হাসু (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার বিশগিরিপাড়া এলাকা মৃত লাল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার রাতে হাসুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর ঘর থেকে ২০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে পুলিশ।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান জানান, আটক ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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